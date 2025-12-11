Жители ведущих европейских стран — Германии, Франции и Великобритании — считают избрание президента США Дональда Трампа более значимым, чем выборы своих собственных политиков, следует из международного опроса, проведенного изданием Politico. Согласно результатам, европейские лидеры смогли опередить главу Белого дома лишь по критериям прозрачности и честности.

Издание отмечает, что Трамп значительно обошел канцлера Германии Фридриха Мерца (74% против 26%), президента Франции Эммануэля Макрона (73% против 27%) и премьер-министра Великобритании Кира Стармера (69% против 31%). Исключением стала Канада: ее премьер Марк Карни был оценен соотечественниками выше Трампа как по решительности (60% против 40%), так и по честности (79% против 21%).

Ранее Трамп заявил о напряженном обсуждении украинского урегулирования с руководителями ведущих европейских держав. По словам президента США, он провел переговоры с главами Франции, Германии и Великобритании. Диалог, как отметил глава Белого дома, велся в жесткой тональности. Вашингтон теперь ожидает ответных шагов от партнеров, прежде чем двигаться дальше в этом вопросе.