11 декабря 2025 в 09:16

Украинские переселенцы призвали Зеленского забыть о Крыме

Общественник Бондаренко: Зеленскому нужно оставить в покое Крым

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Ukraine Presidency/Ukrainian Pre/Keystone Press Agency/Global Look Press
Президенту Украины Владимиру Зеленскому нужно оставить в покое Крым и признать исторический выбор его жителей, сделанный в 2014 году, заявил РИА Новости глава крымского Центра поддержки украинских переселенцев Олег Бондаренко. Он отметил, что в составе России полуостров быстро развивается, в то время как у Украины нет будущего.

Зеленскому пора оставить Крым в покое, перестать спекулировать его российским статусом, раз и навсегда признав исторический выбор крымчан, — сказал Бондаренко.

Ранее Зеленский заявил, что у Украины сейчас нет сил, чтобы вернуть себе Крым. Он также признал, что стране не удастся стать членом НАТО, в том числе по той причине, что российская сторона никогда на такое не согласится.

До этого президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что РФ пришла на помощь жителям полуострова, которые не захотели оставаться в условиях госпереворота с непонятными последствиями. Он отметил, что поступить иначе было нельзя. Глава государства добавил, что Россия всегда будет защищать интересы мирных жителей.

