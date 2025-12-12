Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Путин прилетел в Ашхабад для участия в форуме мира и доверия

Путин прилетел в Ашхабад для участия в форуме мира и доверия

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru
Воздушное судно с российским лидером на борту совершило посадку в аэропорту Ашхабада, известном как «Малая птица», передает пресс-служба Кремля. Для встречи высокого гостя была подготовлена торжественная церемония с участием роты почетного караула в яркой форме и элементами национального колорита.

Официальной целью визита является Форум, посвященный миру, доверию и 30-летнему нейтралитету Туркменистана. Наряду с этим, в расписании Путина значатся отдельные дипломатические встречи. Информация об одной из них была подтверждена Москвой до начала визита. В частности, речь идет о переговорах с президентом Турции Реджепом Эрдоганом.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин возложил венок к мемориалу Махатмы Ганди в комплексе «Радж Гхат», где кремировали борца за независимость Индии. В соответствии с традицией, российский лидер и сопровождающие его журналисты сняли обувь перед памятником. В его центре возвышается черный мраморный помост, на котором высечены последние слова Махатмы Ганди, убитого в 1948 году фанатиком-шовинистом.

