Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
12 декабря 2025 в 02:53

В Белоруссии состоялся суд над виновником гибели россиян в ДТП

Белорусский суд приговорил виновного в гибели россиян водителя к 10 годам

Фото: Александра Погиба/NEWS.ru
Суд в Белоруссии приговорил к 10 годам колонии водителя, по вине которого в ДТП погибла семья россиян, передает телеканал ОНТ. Максимальный срок назначен за аварию, совершенную в состоянии алкогольного опьянения под Минском.

Трагедия случилась в 2025 году. 26-летний минчанин, будучи нетрезвым, сел за руль автомобиля Mercedes и на скорости свыше 180 км/ч спровоцировал аварию на трассе. Его автомобиль задел такси, которое от удара выбросило на отбойник.

В результате погибли четыре человека: 43-летняя женщина, ее 75-летняя мать и две дочери семи и 13 лет. Они направлялись в аэропорт. Следствием установлено, что обвиняемый не только сел пьяным за руль, но и передавал управление своему товарищу, не имевшему прав.

Принимая во внимание общественную опасность совершенного преступления, а также с учетом данных о личности обвиняемого <…> назначено наказание в виде лишения свободы на максимальный срок, предусмотренной санкцией данной статьи, — 10 лет, — сказала прокурор.

Ранее житель Великого Новгорода сбил пенсионерку на нерегулируемом пешеходном переходе, пока она переходила дорогу. Травмы, полученные в ДТП, оказались серьезными — 76-летнюю женщину доставили в приемное отделение больницы.

суды
Белоруссия
ДТП
смерти
