Звезда «Удивительной миссис Мейзел» погибла под колесами автомобиля NYP: актриса Элтон Дэвис погибла в результате ДТП в Нью-Йорке

Актриса Венн Элтон Дэвис, известная по съемкам в популярном сериале «Удивительная миссис Мейзел», погибла в результате наезда автомобиля в районе Манхэттен в Нью-Йорке, сообщает издание New York Post. 60-летняя артистка скончалась в больнице от полученных тяжелейших травм.

Трагедия произошла, когда Дэвис переходила проезжую часть. Ее сбил автомобиль марки Cadillac. Водитель машины оказал первую помощь и вызвал экстренные службы.

Как отмечает газета, друзья, коллеги и соседи запомнили Дэвис невероятно жизнерадостным, добрым и энергичным человеком. Одна из соседок рассказала, что актриса активно занималась спортом, в частности академической греблей, и всегда была полна оптимизма.

Другой сосед рассказал изданию, что Дэвис много работала, чтобы в будущем обеспечить себе достойную пенсию. По его словам, она жила в компании своего домашнего питомца — кошки.

Дэвис работала на полную ставку сотрудницей таможенной службы в нью-йоркском аэропорту, актерская деятельность была для нее подработкой. В ее фильмографии числится 10 проектов, включая сериалы «Стыд», «Новый Амстердам» и «Обыкновенное сердце».

