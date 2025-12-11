Воздушные пирожки без яиц и молока: простой холодный способ, который всегда выручает

Иногда хочется домашней вкусняшки, а под рукой нет ни яиц, ни молока. В таком случае этот необычный рецепт настоящая находка: тесто поднимается в холодильнике и выходит особенно нежным и пышным.

Для основы берем теплую воду 700 мл (700 г), добавляем 1 ч. ложку соли, 1 ст. ложку сахара и 50 г живых дрожжей. Размешиваем и всыпаем половину из 1200 г муки, оставляя опару на 10 минут. Как только она начнет пузыриться, вводим 100 мл растительного масла и постепенно добавляем около 800 г оставшейся муки, чтобы тесто получилось мягким. Накрываем и ставим в холод на час.

Охлажденное тесто увеличится почти вдвое и станет очень податливым. Делим его, раскатываем и нарезаем кусочки по 50–60 г. Каждый превращаем в лепешку толщиной около 1 см, кладем начинку и защипываем. Жарим на среднем огне до румяной корочки и выкладываем на бумагу, чтобы убрать лишний жир. Горячие пирожки получаются удивительно легкими и ароматными. Приятного аппетита!

Ранее сообщалось, что многие хозяйки удивляются, почему дрожжевое тесто иногда ведет себя капризно. На самом деле все гораздо проще, чем кажется: стоит лишь создать дрожжам правильные условия, и любая выпечка получится пышной и ароматной.