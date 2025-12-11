Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
11 декабря 2025 в 07:00

Воздушные пирожки без яиц и молока: простой холодный способ, который всегда выручает

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Иногда хочется домашней вкусняшки, а под рукой нет ни яиц, ни молока. В таком случае этот необычный рецепт настоящая находка: тесто поднимается в холодильнике и выходит особенно нежным и пышным.

Для основы берем теплую воду 700 мл (700 г), добавляем 1 ч. ложку соли, 1 ст. ложку сахара и 50 г живых дрожжей. Размешиваем и всыпаем половину из 1200 г муки, оставляя опару на 10 минут. Как только она начнет пузыриться, вводим 100 мл растительного масла и постепенно добавляем около 800 г оставшейся муки, чтобы тесто получилось мягким. Накрываем и ставим в холод на час.

Охлажденное тесто увеличится почти вдвое и станет очень податливым. Делим его, раскатываем и нарезаем кусочки по 50–60 г. Каждый превращаем в лепешку толщиной около 1 см, кладем начинку и защипываем. Жарим на среднем огне до румяной корочки и выкладываем на бумагу, чтобы убрать лишний жир. Горячие пирожки получаются удивительно легкими и ароматными. Приятного аппетита!

Ранее сообщалось, что многие хозяйки удивляются, почему дрожжевое тесто иногда ведет себя капризно. На самом деле все гораздо проще, чем кажется: стоит лишь создать дрожжам правильные условия, и любая выпечка получится пышной и ароматной.

Проверено редакцией
еда
кулинария
блюда
рецепты
Марина Макарова
М. Макарова
Воздушные пирожки без яиц и молока: простой холодный способ, который всегда выручает Иногда хочется домашней вкусняшки, а под рукой нет ни яиц, ни молока. В таком случае этот необычный рецепт настоящая находка: тесто поднимается в холодильнике и выходит особенно нежным и пышным.
вода тёплая — 700 мл (700 г);
соль — 1 ч. ложка;
сахар — 1 ст. ложка;
"живые" дрожжи — 50 г;
мука — около 1200 г;
постное масло — 100 г.
>
Для основы берем теплую воду 700 мл (700 г), добавляем 1 ч. ложку соли, 1 ст. ложку сахара и 50 г живых дрожжей. Размешиваем и всыпаем половину из 1200 г муки, оставляя опару на 10 минут.
ак только она начнет пузыриться, вводим 100 мл растительного масла и постепенно добавляем около 800 г оставшейся муки, чтобы тесто получилось мягким. Накрываем и ставим в холод на час.
Охлажденное тесто увеличится почти вдвое и станет очень податливым. Делим его, раскатываем и нарезаем кусочки по 50–60 г.
Каждый превращаем в лепешку толщиной около 1 см, кладем начинку и защипываем.
Жарим на среднем огне до румяной корочки и выкладываем на бумагу, чтобы убрать лишний жир. Горячие пирожки получаются удивительно легкими и ароматными.
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Пожар на рынке в Петербурге был потушен
Алексей Учитель вывел в свет внебрачную дочь от своей бывшей студентки
В Росавиации сделали важное заявление об аэропортах московского авиаузла
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 11 декабря
Почти полсотни беспилотников ВСУ атаковали Калужскую область
Кабмин отказался ограничивать ввоз пальмового масла
Стало известно, кому и как может помочь увеличение налогового вычета
Юрист объяснила, как взыскать алименты с индивидуального предпринимателя
Депутат предложил выделять гранты на свадьбы в России
Непростые шпроты на праздник: гости попросят рецепт. Не выдавайте секрета!
Заминированные тылы, тактика «черного хода»: новости СВО на утро 11 декабря
Шойгу почтил советских летчиков, помогавших Лаосу в годы агрессии США
Появились неприятные для Макаревича детали его связанного с вином бизнеса
Число задержанных рейсов в Шереметьево увеличилось
Сафонов не позволил ПСЖ проиграть «Атлетику»
В Госдуме призвали запретить прогулки на лошадях в центре городов
В Трудовом кодексе появится основание для увольнения мигранта
«Институты загнивают»: Такер Карлсон дал оценку американской политике
Сколько кофе можно пить в день: может ли убить передозировка напитком?
БПЛА не смог долететь до Москвы
Дальше
Самое популярное
Никакого больше «Наполеона»! Пеку торт «Молочная девочка» с вареной сгущенкой — просто, вкусно и без долгой сборки
Общество

Никакого больше «Наполеона»! Пеку торт «Молочная девочка» с вареной сгущенкой — просто, вкусно и без долгой сборки

Генерал раскрыл, как БПЛА могли незаметно долететь до Чебоксар
Общество

Генерал раскрыл, как БПЛА могли незаметно долететь до Чебоксар

Пару яблок и немного муки! Жарю польские яблочные «рацушки». Пушистая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Пару яблок и немного муки! Жарю польские яблочные «рацушки». Пушистая и вкусная выпечка к чаю

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.