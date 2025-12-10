Наполеон в стоп-листе! Пеку «Рафаэлло» — кокосовые коржи с белым шоколадом и миндалем. Нежное облако с хрустящей начинкой

Классическая «Прага» — это, безусловно, вкусно, но пора подарить себе новый, не менее изысканный десерт, который удивит и покорит с первого кусочка. Этот торт — настоящее воплощение одноименных конфет в торжественном формате. Он объединяет в себе нежность воздушных кокосовых коржей, бархатистую сладость белого шоколада и приятный хруст золотистого миндаля. Каждый слой пропитан легким сиропом, что делает текстуру невероятно влажной и тающей, а крем на основе белого шоколада придает ему узнаваемый, благородный вкус. Это не просто торт, а настоящий праздничный подарок, который выглядит роскошно, но готовится по вполне доступной технологии.

Вам понадобится: для коржей — 6 яиц, 180 г сахара, 180 г муки, 100 г кокосовой стружки; для крема — 400 г белого шоколада, 600 мл сливок 33%, 200 г сливочного масла; для сиропа — 100 мл воды, 50 г сахара; для отделки — 150 г обжаренного миндаля, кокосовая стружка. Духовку разогрейте до 180 °C. Яйца взбейте с сахаром до пышной светлой массы. Аккуратно вмешайте просеянную муку и кокосовую стружку. Тесто разделите на 3 части, выпекайте коржи по 12–15 минут. Для крема растопите шоколад со 100 мл сливок, остудите. Взбейте оставшиеся сливки до устойчивых пиков, масло взбейте отдельно до белизны. Соедините масло, шоколадную массу и взбитые сливки. Сварите сироп из воды и сахара. Соберите торт, пропитывая коржи сиропом и смазывая кремом. Вторую часть крема уберите в холод на полчаса для уплотнения. Готовый торт покройте охлажденным кремом и обсыпьте смесью молотого и целого миндаля с кокосовой стружкой. Дайте торту пропитаться в холодильнике не менее 8 часов.

Ранее сообщалось, как приготовить сочные куриные рулетики с ананасом и тягучим расплавленным сыром под хрустящей золотистой корочкой.