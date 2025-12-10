ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
10 декабря 2025 в 13:00

Наполеон в стоп-листе! Пеку «Рафаэлло» — кокосовые коржи с белым шоколадом и миндалем. Нежное облако с хрустящей начинкой

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Классическая «Прага» — это, безусловно, вкусно, но пора подарить себе новый, не менее изысканный десерт, который удивит и покорит с первого кусочка. Этот торт — настоящее воплощение одноименных конфет в торжественном формате. Он объединяет в себе нежность воздушных кокосовых коржей, бархатистую сладость белого шоколада и приятный хруст золотистого миндаля. Каждый слой пропитан легким сиропом, что делает текстуру невероятно влажной и тающей, а крем на основе белого шоколада придает ему узнаваемый, благородный вкус. Это не просто торт, а настоящий праздничный подарок, который выглядит роскошно, но готовится по вполне доступной технологии.

Вам понадобится: для коржей — 6 яиц, 180 г сахара, 180 г муки, 100 г кокосовой стружки; для крема — 400 г белого шоколада, 600 мл сливок 33%, 200 г сливочного масла; для сиропа — 100 мл воды, 50 г сахара; для отделки — 150 г обжаренного миндаля, кокосовая стружка. Духовку разогрейте до 180 °C. Яйца взбейте с сахаром до пышной светлой массы. Аккуратно вмешайте просеянную муку и кокосовую стружку. Тесто разделите на 3 части, выпекайте коржи по 12–15 минут. Для крема растопите шоколад со 100 мл сливок, остудите. Взбейте оставшиеся сливки до устойчивых пиков, масло взбейте отдельно до белизны. Соедините масло, шоколадную массу и взбитые сливки. Сварите сироп из воды и сахара. Соберите торт, пропитывая коржи сиропом и смазывая кремом. Вторую часть крема уберите в холод на полчаса для уплотнения. Готовый торт покройте охлажденным кремом и обсыпьте смесью молотого и целого миндаля с кокосовой стружкой. Дайте торту пропитаться в холодильнике не менее 8 часов.

Ранее сообщалось, как приготовить сочные куриные рулетики с ананасом и тягучим расплавленным сыром под хрустящей золотистой корочкой.

Проверено редакцией
Читайте также
Лист лаваша и горстка фарша — все, что нужно для этих сочных синнабонов: ленивые мясные булочки к завтраку без хлопот
Общество
Лист лаваша и горстка фарша — все, что нужно для этих сочных синнабонов: ленивые мясные булочки к завтраку без хлопот
Пирог «Кофейная волна» для настоящих ценителей — готовлю с ореховой крошкой и наслаждаюсь нереальным вкусом
Общество
Пирог «Кофейная волна» для настоящих ценителей — готовлю с ореховой крошкой и наслаждаюсь нереальным вкусом
Сырники больше не жарю! Пеку творожные колечки с семечками. Красиво, вкусно и полезно
Общество
Сырники больше не жарю! Пеку творожные колечки с семечками. Красиво, вкусно и полезно
Попробуйте с бадьяном: как засолить икру форели вкусно — просто шик
Семья и жизнь
Попробуйте с бадьяном: как засолить икру форели вкусно — просто шик
Творожные коржи и простой заварной крем: этот торт печется на сковороде и не занимает много времени — домашняя вкуснота на праздник
Общество
Творожные коржи и простой заварной крем: этот торт печется на сковороде и не занимает много времени — домашняя вкуснота на праздник
торты
рецепты
десерты
сладости
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Уют в один шаг: как текстиль способен обновить интерьер без ремонта
Диетолог перечислила лучшие продукты для укрепления суставов зимой
Посол назвал главную ошибку российских туристов в Таиланде
Рабочий день в России сократят до 6 часов? Кто предложил, что будет с з/п
В Европе назвали любую мирную сделку «горькой пилюлей» для Украины
Армия России зачищает Светлое и Гришино в ДНР
ЕС готов пойти на нарушение правил ради российских активов
В ЕС определились с самозапретом на закупки газа у России
В российском регионе нашли несколько сотен туш краснокнижных тюленей
На Бондаренко рассказали, как на него напали люди с автоматами
Раскрыто, какие проблемы будут преследовать ЕС в случае изъятия активов РФ
Чиновница решила запретить обсуждать свою зарплату в суде
Долиной грозит статья за неуплату налогов? Что известно, тайный дворец
Экономист предупредил об опасности фирм, предлагающих списать долги
Известная актриса стала прабабушкой во второй раз
Лавров пригрозил последствиями в случае отъема российских активов на Западе
В российском городе требуют избавиться от «головы Шварценеггера»
Невролог дал советы, как справиться с предновогодним стрессом
Япония снова стала сбрасывать сточные воды с «Фукусимы» в океан
В ГД объяснили снижение возраста принятия присяги для иностранцев до 14 лет
Дальше
Самое популярное
Надоели котлеты с гарниром? Готовлю мясную запеканку «Как у бабушки» с картофельным пюре сверху: классика для уютного ужина
Общество

Надоели котлеты с гарниром? Готовлю мясную запеканку «Как у бабушки» с картофельным пюре сверху: классика для уютного ужина

Генерал раскрыл, как БПЛА могли незаметно долететь до Чебоксар
Общество

Генерал раскрыл, как БПЛА могли незаметно долететь до Чебоксар

Никакого больше «Наполеона»! Пеку торт «Молочная девочка» с вареной сгущенкой — просто, вкусно и без долгой сборки
Общество

Никакого больше «Наполеона»! Пеку торт «Молочная девочка» с вареной сгущенкой — просто, вкусно и без долгой сборки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.