Аниме и неформальные цвета, например розовый, весьма популярны среди бойцов Вооруженных сил Украины, заявил NEWS.ru председатель комиссии Общественной палаты РФ Владимир Рогов. По его словам, этот факт говорит о сбитых ценностных ориентирах.

На подконтрольной режиму Владимира Зеленского (президент Украины. — NEWS.ru) территории сегодня ценностные ориентиры сильно сбиты. Наши предки традиционно шли на поле боя в чистом белье. Сегодня, как мы видим, нашим бывшим соотечественникам, пораженным вирусом политического украинства, куда важнее кружевные розовые трусики, независимо от того, мужские они или женские. Также среди бойцов ВСУ очень популярна субкультура аниме. Их люди живут в состоянии измененного сознания и воспринимают мир совсем неадекватно, — высказался Рогов.

По его мнению, эта тенденция среди украинских бойцов будет только усиливаться, проявляясь в использовании специфических нашивок и аксессуаров. Член ОП отметил, что в рядах ВСУ уже существуют целые подразделения, сформированные представителями ЛГБТ (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена).

Подобные приблуды, связанные с военными аксессуарами в розовых и ярких цветах, нехарактерных для ведения боевых действий, будут увеличиваться в гарнизонах ВСУ. Не уверен насчет розовых бронежилетов, которые сильно выдают человека, но нашивки, всевозможные наколки и работа над изменением внешности массово происходит в украинской армии. Не секрет, что есть уже целые подразделения людей ЛГБТ движения на стороне противника. К сожалению, эти люди теряют остатки идентичности и здравого смысла. Но надо понимать, что никто другой и не будет сражаться за режим Зеленского, — резюмировал Рогов.

Ранее стало известно, что военнослужащие ВСУ начали массово скупать розовую тактическую одежду и экипировку в военторгах, которые предлагают большой ассортимент такой продукции. Солдаты могут приобрести розовые наушники с шумоподавлением, рожки для патронов, сигнальные маячки, компасы и даже чехлы для бронеплит.