11 ноября 2025 в 09:11

Ассоциация японской анимации выходит на российский рынок

В России зарегистрировали товарный знак Ассоциации японской анимации

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Ассоциация японской анимации (AJA) официально зарегистрировала свой товарный знак в России и готовится начать работу на местном рынке, сообщает Telegram-канал SHOT. Организация намерена продвигать японскую анимацию, развивать сотрудничество с российскими компаниями и принимать участие в культурных мероприятиях.

Интерес к аниме среди россиян в последние годы стремительно растет, и японская сторона решила использовать этот момент, чтобы занять нишу, освободившуюся после ухода из РФ американских анимационных студий.

Помимо производства и локализации контента, AJA намерена активно участвовать в аниме-фестивалях и тематических мероприятиях, чтобы укрепить присутствие японской анимации на российском рынке. Также организация предоставит отечественным компаниям лицензии на распространение новых проектов и продажу фирменного мерча.

Ассоциация японской анимации объединяет 52 студии, которые стояли у истоков самых известных аниме-сериалов — таких как «Астробой», «Наруто», «Призрак в доспехах» и многих других.

Ранее Роскомнадзор заблокировал для пользователей из России сайт MyAnimeList, который является одной из крупнейших баз данных и форумом об аниме и манге. Его аудитория в мире насчитывает почти 18 млн человек. Согласно единому реестру запрещенных в стране доменных имен, доступ к ресурсу был ограничен еще 22 октября.

аниме
мультфильмы
кино
Россия
