В России заблокировали один из крупнейших сайтов об аниме и манге

В России заблокировали один из крупнейших сайтов об аниме и манге Роскомнадзор заблокировал в России сайт об аниме и манге MyAnimeList

Роскомнадзор заблокировал для пользователей из России сайт MyAnimeList, который является одной из крупнейших баз данных и форумом об аниме и манге. Его аудитория в мире насчитывает почти 18 млн человек. Согласно единому реестру запрещенных в стране доменных имен, доступ к ресурсу был ограничен еще 22 октября.

Искомый ресурс внесен в реестр по основаниям, предусмотренным Федеральным законом о защите информации, — говорится в сообщении.

Ранее в России предложили запретить популярную компьютерную игру Counter-Strike 2. Как отметил председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов, покупка виртуальных товаров за реальные деньги в видеоиграх может представлять серьезную угрозу для молодежи.

До этого руководитель Совета отцов при уполномоченном по правам ребенка при президенте РФ Андрей Коченов выразил мнение, что на мультфильмы в жанре аниме нужно обратить внимание и ограничить доступ к ним для детей. Он подчеркнул, что необходимо создать специальный орган, который будет отслеживать такие материалы и блокировать их на платформах при выявлении нарушений.