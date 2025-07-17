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17 июля 2025 в 20:48

Раскрыто число россиян, готовых к отношениям с фанатами аниме

«VK Знакомства»: половина россиян готовы к отношениям с фанатами аниме

Фото: Elena Mayorova/Global Look Press

Каждый второй россиянин (51%) положительно относится к романтическим отношениям с человеком, который интересуется азиатской культурой, в том числе с поклонниками аниме или манги, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на исследование сервиса «VK Знакомства». Согласно результатам опроса, 54% респондентов готовы сами проявить инициативу и углубиться в тему ради партнера.

60% мужчин отметили, что им было бы приятно, если увлечение избранницы азиатской культурой стало бы их общим хобби. В то же время 48% женщин заявили, что относятся к подобному интересу возлюбленного нейтрально.

Согласно результатам опроса, 25% россиян считают поклонников азиатской культуры людьми с широким кругозором. Еще 24% выделили нестандартное мышление таких людей, а 23% — их открытость новому. В то же время каждый 10-й респондент назвал фанатов культуры Азии замкнутыми или инфантильными.

Азиатскую культуру россияне чаще всего узнают через аниме и дорамы — их смотрели 26% участников опроса. 22% пробовали блюда азиатской кухни, а 21% интересуется литературой из этого региона. В числе самых популярных форматов — манга (31%), манхвы (15%) и новеллы (14%).

Ранее стало известно, что, для того чтобы чувствовать себя счастливым, россиянину старше 18 лет нужно 257 тысяч рублей ежемесячно. Женщинам требуется 235 тысяч рублей, мужчинам — 280 тысяч рублей.

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