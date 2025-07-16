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16 июля 2025 в 09:03

Россияне назвали размер дохода для счастья

SuperJob: россияне хотели бы зарабатывать 257 тысяч рублей ежемесячно

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Для того чтобы чувствовать себя счастливым, россиянину старше 18 лет нужно 257 тысяч рублей ежемесячно, выяснили аналитики сервиса SuperJob. Женщинам требуется 235 тысяч рублей, мужчинам — 280 тысяч рублей, пишет РБК.

Нынешняя сумма «для счастья» на 3% больше, чем в сентябре 2024 года, и на 47% больше, чем 10 лет назад, когда провели первый похожий опрос. Также специалисты выяснили, что россиянам, зарабатывающим сегодня меньше 50 тысяч рублей, хватит для полного удовлетворения 200 тысяч рублей, а тем, чья зарплата начинается от 100 тысяч, нужно 300 тысяч. Люди со средним профессиональным образованием хотели бы получать 221 тысячу рублей, с высшим — 287 тысяч рублей.

Ранее доцент Финансового университета при правительстве России кандидат экономических наук Игорь Балынин рассказал, что среднедушевые доходы россиян выросли за год на 17,9% по сравнению с первым кварталом 2024 года. По его словам, это практически на восемь процентных пунктов выше уровня инфляции в первом квартале текущего года.

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