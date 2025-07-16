Россияне назвали размер дохода для счастья

Для того чтобы чувствовать себя счастливым, россиянину старше 18 лет нужно 257 тысяч рублей ежемесячно, выяснили аналитики сервиса SuperJob. Женщинам требуется 235 тысяч рублей, мужчинам — 280 тысяч рублей, пишет РБК.

Нынешняя сумма «для счастья» на 3% больше, чем в сентябре 2024 года, и на 47% больше, чем 10 лет назад, когда провели первый похожий опрос. Также специалисты выяснили, что россиянам, зарабатывающим сегодня меньше 50 тысяч рублей, хватит для полного удовлетворения 200 тысяч рублей, а тем, чья зарплата начинается от 100 тысяч, нужно 300 тысяч. Люди со средним профессиональным образованием хотели бы получать 221 тысячу рублей, с высшим — 287 тысяч рублей.

Ранее доцент Финансового университета при правительстве России кандидат экономических наук Игорь Балынин рассказал, что среднедушевые доходы россиян выросли за год на 17,9% по сравнению с первым кварталом 2024 года. По его словам, это практически на восемь процентных пунктов выше уровня инфляции в первом квартале текущего года.