Аниме оказалось под угрозой запрета в России

На мультфильмы в жанре аниме нужно обратить внимание и ограничить доступ к ним для детей, заявил NEWS.ru руководитель Совета отцов при уполномоченном по правам ребенка при президенте РФ Андрей Коченов. Он подчеркнул, что необходимо создать специальный орган, который будет отслеживать такие материалы и блокировать их на платформах при выявлении нарушений.

Здесь ведь речь идет о детях, которые подсаживаются на эти порой отвратительные по содержанию мультики, где и порнографические сцены есть, и насилие. В аниме показывают, как людей убивают, съедают. Считаю, что должен появиться специальный орган, который будет отслеживать подобный контент и в случае выявления нарушений его блокировать на всевозможных платформах, — пояснил Коченов.

Он добавил, что Россия имеет своих героев и традиции, поэтому ограничение чуждого контента не навредит культуре. Коченов отметил, что важно предложить альтернативу, опираясь на богатое наследие страны от советского периода до дореволюционных примеров, чтобы формировать духовно-нравственные ценности у детей.

