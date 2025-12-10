ТИЭФ'25
Пирог «Кофейная волна» для настоящих ценителей — готовлю с ореховой крошкой и наслаждаюсь нереальным вкусом

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Если вы любите кофе, этот пирог создан для вас! Растворимый кофе в тесте раскрывается именно так, как нужно, дополняя ореховый вкус, а не перебивая его.

Для пирога мне понадобятся: грецкие орехи (120 г), желтки (3 шт.), сахар (150 г), сметана (200 г), сливочное масло (100 г), мука (160 г), растворимый кофе (2 ч. л.), разрыхлитель (0,5 ч. л.). Для меренги: белки (3 шт.), сахар (100 г).

Разогреваю духовку до 170 °C. Форму смазываю маслом. Грецкие орехи обжариваю на сухой сковороде до появления аромата, затем измельчаю в крошку, но не в муку — должны чувствоваться кусочки. Желтки взбиваю с сахаром до светлой пышной массы. Добавляю сметану и остывший крепкий кофе (растворяю 2 ч. л. кофе в 1 ст. л. горячей воды). Вмешиваю размягченное сливочное масло и ореховую крошку. Просеиваю муку с разрыхлителем и аккуратно соединяю с жидкой основой. Тесто должно быть достаточно густым, но текучим. Выливаю тесто в форму и выпекаю 30–40 минут до сухой зубочистки. Пока пирог печется, готовлю меренгу: белки взбиваю до устойчивых пиков, постепенно добавляя сахар. Готовый горячий пирог достаю из духовки и сразу распределяю меренгу поверх него. Возвращаю в духовку еще на 15 минут до легкого румянца меренги. Даю полностью остыть в форме.

Ранее сообщалось о рецепте чая, который взбодрит даже лучше, чем кофе. Этот напиток станет вашим спасением в напряженные дни.

Проверено редакцией
