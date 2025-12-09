ТИЭФ'25
Сметанник и Прага в прошлом! Пеку торт «Красный бархат» с творожным кремом. Невероятно нежный и эффектный, как само название

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Пора открыть новую главу в домашней выпечке и забыть о привычных десертах, которые уже никого не удивляют. Торт «Красный бархат» — это не просто сладкое угощение, а настоящее произведение искусства, которое сочетает в себе дерзкий внешний вид и нежнейшую текстуру. Его насыщенный бордовый цвет и влажная, тающая во рту структура создают незабываемый контраст с белоснежным облаком творожного крема. Этот торт создаёт праздничное настроение одним своим видом и станет настоящей звездой любого стола, доказывая, что настоящая кулинарная магия рождается на домашней кухне.

Вам понадобится: для коржей — 300 г муки, 300 г сахара, 2 яйца, 250 мл кефира, 150 мл растительного масла, 1 ст.л. какао, 1 ч.л. соды, 1 ст.л. уксуса, красный пищевой краситель (гелевый); для крема — 600 г творожного сыра, 300 г сливочного масла, 200 г сахарной пудры, ваниль. Духовку разогрейте до 180°C. Яйца взбейте с сахаром до пышности, добавьте масло и кефир. Всыпьте просеянную муку с какао, аккуратно перемешайте. Погасите соду уксусом и добавьте в тесто вместе с красителем до получения насыщенного красного цвета. Разделите тесто на две или три части и выпекайте в форме 25–30 минут. Для крема взбейте размягчённое масло с сахарной пудрой, добавьте творожный сыр и ваниль, взбивайте до однородности. Остывшие коржи разрежьте вдоль, пропитайте и смажьте кремом, соберите торт. Украсьте верх и бока оставшимся кремом и крошкой от коржей. Дайте торту пропитаться в холодильнике 6–8 часов.

