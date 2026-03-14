Добавляю сливки вместо молока и лимон — кулич получается нежнее облака. Съедят не только шапочку, а весь до крошки

Добавляю сливки вместо молока и лимон — кулич получается нежнее облака. Съедят не только шапочку, а весь до крошки

Беру муку, яйца и сливочное масло — и готовлю нежнейший кулич с ярким лимонным ароматом и бархатистой текстурой. Получается обалденная вкуснятина: высокий, пышный кулич с золотистой корочкой и нежнейшим, тающим во рту мякишем, который пропитан сливочным вкусом и солнечным лимонным ароматом. Даже те, кто обычно оставляет «шапочку» на тарелке, съедают этот кулич до последней крошки.

Для приготовления вам понадобится: 500 граммов муки, 200 миллилитров жирных сливок (от 30%), 150 граммов сахара, 3 штуки яиц, 100 граммов сливочного масла, 20 граммов свежих дрожжей (или 7 граммов сухих), 1 крупный лимон (цедра и сок), щепотка соли, ванилин по вкусу.

Для глазури: 150 граммов сахарной пудры, 2–3 столовые ложки лимонного сока. В теплых сливках растворите дрожжи и столовую ложку сахара, оставьте на 15 минут до пенной шапочки. Яйца взбейте с оставшимся сахаром и солью, добавьте растопленное масло, лимонную цедру и сок, влейте опару, перемешайте.

Всыпьте просеянную муку и ванилин, замесите мягкое тесто. Накройте и оставьте в тепле на 1,5–2 часа до увеличения в объеме. Обомните, разложите по формам на треть, дайте подойти и выпекайте при 180 градусах 35–40 минут. Для глазури смешайте пудру с лимонным соком и покройте остывшие куличи.

