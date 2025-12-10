Какие льготы положены пенсионерам после 80 лет: собрали все меры поддержки

Россияне, достигшие 80-летнего возраста, имеют право на расширенный пакет социальной поддержки от государства. Помимо общепенсионных льгот для них предусмотрены специальные федеральные и региональные меры, включая увеличенную фиксированную выплату к пенсии. NEWS.ru рассказывает, на какие виды помощи могут рассчитывать граждане старше 80 лет и как их оформить.

Каковы «базовые» привилегии пенсионеров старше 80 лет

Согласно данным Росстата, по состоянию на начало 2024 года в России проживало 4,9 млн человек в возрасте 80 лет и старше. По прогнозу ведомства, к 2030 году их численность увеличится до 5,5 млн человек.

Более долгосрочную оценку дает научный руководитель Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович. Он допускает, что в течение следующего десятилетия количество граждан старше 80 лет может достичь 7 млн. «Помогать важно любым категориям граждан. Мы позиционируем себя как социально ориентированное государство. Поэтому в приоритете у государства категории менее защищенные», — говорит собеседник NEWS.ru.

Получатели страховых пенсий по старости — 80-летние юбиляры — со следующего месяца начинают получать удвоенную фиксированную выплату к страховой пенсии по старости и надбавку за уход, напоминает в беседе с NEWS.ru доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

В этом году размер этих прибавок составляет 8900 и 1314 рублей, со следующего года с учетом индексации на 7,6% — 9580 и 1414 рублей соответственно, уточняет эксперт.

Какие выплаты предусмотрены для сельских пенсионеров

Кроме того, Балынин выделяет отдельную группу пенсионеров — сельчан. Им положена надбавка в размере 25% от суммы фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости и к страховой пенсии по инвалидности. Выплата назначается лицам, которые соответствуют следующим критериям:

проживают в сельской местности;

проработали не менее 30 календарных лет в сельском хозяйстве;

не осуществляют работу и (или) иную деятельность, в период которой они подлежат обязательному пенсионному страхованию.

Повышенный размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости и по инвалидности полагается гражданам, чья профессиональная деятельность была связана с сельским хозяйством. Соответствующий перечень профессий, должностей и производств утвержден постановлением правительства РФ и носит исчерпывающий характер.

В него, в частности, входят агрономы, агрохимики, агротехники, бахчеводы, главы крестьянских (фермерских) хозяйств, слесари по ремонту сельскохозяйственных машин, мельники, члены колхозов, трактористы и другие специалисты. Право на доплату также имеют индивидуальные предприниматели, являющиеся сельскохозяйственными товаропроизводителями.

Как объясняет Балынин, расчет производится от базового размера фиксированной выплаты. «Сейчас размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости составляет 8907,70 рубля. Соответственно, размер рассматриваемой надбавки будет равен 2226,93 рубля (8907,70 * 0,25)», — отметил он.

Какие льготы положены ветеранам труда

В соответствии с действующим законодательством, ветеранами труда являются лица:

имеющие удостоверение «Ветеран труда»;

имеющие трудовой (страховой) стаж, учитываемый для назначения пенсии, не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин или выслугу лет, необходимую для назначения пенсии за выслугу лет при условии, что они награждены орденами или медалями СССР или РФ;

удостоенные почетных званий СССР или РФ;

награжденные почетными грамотами президента РФ или удостоенные благодарности президента РФ;

награжденные ведомственными знаками отличия за заслуги в труде (службе) и продолжительную работу (службу) не менее 15 лет в соответствующей сфере деятельности (отрасли экономики);

начавшие трудовую деятельность в несовершеннолетнем возрасте в период Великой Отечественной войны и имеющие трудовой (страховой) стаж не менее 40 лет для мужчин и 35 лет для женщин.

Федеральный закон «О ветеранах» закрепляет комплексную систему социальной поддержки для этой категории граждан. Она включает в себя не только пенсионное обеспечение и предусмотренные законодательством пособия, но и целый ряд других льгот. Ветераны имеют право на ежемесячную денежную выплату, улучшение жилищных условий, а также на компенсацию расходов по оплате жилья и коммунальных услуг. Государство гарантирует им медицинскую помощь, включая протезно-ортопедическое обслуживание.

Что касается звания «Ветеран труда», то конкретные условия его присвоения, а также перечень и порядок предоставления дополнительных мер поддержки устанавливаются уже на региональном уровне — законами субъектов РФ.

На уровне субъектов для ветеранов труда, как правило, действует свой набор льгот. Чаще всего он включает ежемесячную денежную выплату и компенсацию части расходов на ЖКУ. Для тех, кто живет в домах без центрального отопления, предусмотрена ежегодная выплата на покупку твердого топлива. Среди других распространенных мер поддержки — льготы на проезд в общественном транспорте и право на бесплатное изготовление или ремонт зубных протезов. Конкретный перечень может дополняться и другими региональными социальными программами.

Звание «Ветеран труда» можно оформить через портал госуслуг, в МФЦ, в учреждении социальной защиты или через региональные порталы, уточняет Балынин.

