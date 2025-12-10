Ультрабыстрый торт без муки — 5 ингредиентов для ПП-десерта, который влюбляет в себя

Когда хочется сладкого, но нет времени на сложные рецепты, этот торт выручает постоянно. Всего 15 минут на подготовку — и можно заниматься своими делами, пока он печется.

Для торта мне понадобится: молотые овсяные хлопья (80 г), белок (1 шт.), вода (3 ст. л.), сахар (2 ст. л.), корица. Для начинки: творог (250 г), ягоды или фрукты (50 г), белок (1 шт.), сахар (1 ст. л.), ванилин.

Разогреваю духовку до 180 °C. Овсяные хлопья перемалываю в кофемолке или блендере до состояния муки. Смешиваю овсяную муку с белком, водой, сахаром и щепоткой корицы. Замешиваю тесто — оно должно быть пластичным, но не липнуть к рукам. Форму для выпекания застилаю пергаментом. Распределяю тесто по дну формы, формируя бортики высотой 2–3 см. Выпекаю основу 10 минут до легкого румянца. Для начинки творог вместе с ягодами (можно использовать замороженные) измельчаю блендером до однородной кремообразной массы. Добавляю белок, сахар и ванилин, снова взбиваю блендером. Выливаю творожную начинку на подготовленную основу. Возвращаю торт в духовку еще на 40–50 минут. Готовность проверяю по упругости — серединка не должна дрожать. Даю полностью остыть в форме — так торт лучше держит форму при нарезке.

