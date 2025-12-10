Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 10 декабря: инфографика

В ночь на 10 декабря Вооруженные силы РФ пресекли попытки украинской армии совершить атаки с применением БПЛА самолетного типа на объекты на российской территории, говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Минобороны РФ. Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 20 дронов противника. Над какими регионами были сбиты беспилотники Вооруженных сил Украины — в инфографике NEWS.ru.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 20 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 16 БПЛА — над территорией Брянской области, два БПЛА — над территорией Калужской области, один БПЛА — над территорией Белгородской области и один БПЛА — над территорией Московского региона», — сообщили в военном ведомстве.