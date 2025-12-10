ТИЭФ'25
10 декабря 2025 в 07:05

Врач раскрыл, что делать при попадании пробки от бутылки шампанского в глаз

Офтальмолог Зарубин: холод через ткань снимет отек при попадании пробки в глаз

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Отек, который возник из-за попадания пробки от бутылки шампанского в глаз, можно снять, аккуратно приложив что-то холодное через ткань на короткое время, заявил NEWS.ru врач-офтальмолог Красногорской больницы Минздрава Московской области Иван Зарубин. По его словам, в такой ситуации ни в коем случае не следует тереть травмированный орган.

Травма глаза, возникшая из-за удара пробкой от шампанского, способна вызвать широкий спектр нарушений. Энергия вылетающей пробки иногда сравнима с ударом мячом в игровых видах спорта. После травмы важно сразу оценить качество зрения. Тереть глаз нельзя — любое давление усиливает отек и способно ухудшить состояние. Допустимо аккуратно приложить что-то холодное через ткань на короткое время, чтобы уменьшить отек, но прямой контакт льда с кожей противопоказан, — пояснил Зарубин.

По его словам, удар пробкой от бутылки шампанского может привести к ушибам роговицы, кровоизлияниям, травматической катаракте и даже к отслойке сетчатки. Врач добавил, что самостоятельно использовать глазные капли до осмотра специалиста не следует.

Сила удара пробкой от шампанского в глаз может приводить к ушибам роговицы, повреждению сосудов с развитием кровоизлияний, повышению внутриглазного давления, травматической катаракте и даже повреждениям сетчатки, включая ее возможную отслойку. Использовать глазные капли без назначения специалиста не следует, поскольку не все препараты безопасны при внутренних повреждениях глаза. Наиболее важной рекомендацией остается как можно более раннее обращение к офтальмологу, — резюмировал Зарубин.

Ранее преподаватель кафедры хирургии Государственного университета просвещения Александр Умнов заявил, что руки и ноги после мороза следует прогревать медленным и естественным способом, используя для этого варежки и теплые носки. По его словам, нельзя подставлять их под горячую воду, поскольку это может привести к тяжелым повреждениям тканей вплоть до некроза.

