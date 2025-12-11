Праздничный стол без стресса: 3 салата на Новый год за 20 минут — легкие, яркие, идеальная компания для шампанского и душевных разговоров

Встретить Новый год с роскошным, но легким столом — мечта любой хозяйки, которая не хочет провести праздник на кухне. Чтобы осуществить ее, не нужны многочасовые марафоны у плиты и десятки ингредиентов. Всего три салата, которые готовятся буквально в два счета, способны создать идеальное праздничное настроение. Они яркие на вид, свежие на вкус и удивительно гармонично сочетаются с игристым вином, не перегружая желудок перед главным блюдом. Это тот самый случай, когда кулинарная простота и скорость становятся синонимами настоящего праздника и оставляют вам время для самых важных моментов — общения с близкими и загадывания желаний под бой курантов.

Первый салат — «Изумрудный» из авокадо и креветок. Понадобится: 2 спелых авокадо, 200 г очищенных вареных креветок, 1 огурец, пучок руколы, сок лайма, оливковое масло, соль. Авокадо и огурец нарежьте кубиками, смешайте с креветками и руколой, заправьте смесью сока лайма и масла.

Второй — яркий салат с копченой курицей. Возьмите: 200 г копченой куриной грудки, 1 грейпфрут, 100 г сыра фета, горсть салатных листьев. Курицу нарежьте соломкой, грейпфрут очистите от пленок, сыр раскрошите. Выложите на листья, слегка сбрызнув оливковым маслом.

Третий — зимний салат с сельдереем и яблоком. Подготовьте: 2 зеленых яблока, 2 стебля сельдерея, 50 г грецких орехов, 150 г йогурта без добавок, чайную ложку дижонской горчицы. Яблоко и сельдерей натрите на крупной терке, добавьте дробленые орехи, заправьте соусом из йогурта и горчицы. Разложите салаты в порционные креманки или на общее блюдо — и праздник начинается!

