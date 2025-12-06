Быстрый турецкий сэндвич — три простых ингредиента и готово: мажем на хлеб интересную приправу. Кстати, это невероятно вкусно! Мы его обожаем, и в Турции он пользуется огромной популярностью — это настоящий фаворит уличной еды. А готовится он из самых простых ингредиентов, которые наверняка есть под рукой.

Для его создания вам понадобится всего четыре базовых продукта: свежий хлеб (идеально подойдёт пита или тостовый), острая аджика для пикантности, ломтики сыра (чаще всего используют чеддер или подобный) и ароматная колбаска суджук (что-то типа краковской).

Как приготовить: на ломтик хлеба нанесите слой острой аджики. Сверху выложите ломтик сыра и несколько кружочков колбаски суджук. Накройте вторым кусочком хлеба — и отправьте в гриль или на гриль-сковородку под пресс. Сыр расплавится, а корочка подрумянится. Просто, сытно и очень по-турецки!

