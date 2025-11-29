День матери
29 ноября 2025 в 13:42

Двойной сыр и ароматные грибы — эти бутерброды стали нашим топ-завтраком: всего 15 минут и готово

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Эти бутерброды — то, что нужно для правильного начала дня! Хрустящий тост, сочная грибная начинка с луком и тягучий сыр — сочетание, которое будит аппетит лучше любого будильника и заряжает энергией до самого обеда.

500 г шампиньонов и 1 луковицу мелко нарезаю, обжариваю до готовности и полного испарения жидкости. Добавляю соль и сухой чеснок по вкусу. Снимаю с огня и смешиваю с 120 г творожного сыра и рубленой зеленью.

Тостовый хлеб слегка подрумяниваю в тостере или на сухой сковороде. На каждый ломтик выкладываю грибную начинку, сверху посыпаю 100 г тертого твердого сыра. Запекаю в разогретой до 180°C духовке 5-7 минут до расплавления сыра. Подаю сразу же, пока бутерброды горячие и хрустящие.

Ранее также сообщалось о рецепте сочной запеканки с курицей и ананасами. Сладкие нотки тропического фрукта отлично подчеркнут нежность мяса.

