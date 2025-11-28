Надоевшую яичницу больше не делаю: готовлю обалденный скрамбл со сливками — подаю на поджаристом хлебе

Надоевшую яичницу больше не делаю: готовлю обалденный скрамбл со сливками — подаю на поджаристом хлебе. Этот сэндвич — новый уровень привычного завтрака: поджаренный до золотистой корочки хлеб, нежный скрамбл на сливках, сладкий кабачок и сочные помидоры внутри. Он получается питательным, сытным и очень ароматным, а готовится быстро — идеальный вариант для уютного зимнего утра или ленивого выходного.

Берём: хлеб — 2 ломтика, яйца — 2–3 шт., сливки 20% — 50 мл, кабачок — 1/2 шт., помидоры — 1–2 шт., соль, перец по вкусу, масло для жарки.

Кабачок нарезаем тонкими кружочками и обжариваем до золотистой корочки, помидоры режем ломтиками. Яйца взбиваем со сливками, солью и перцем и готовим на сковороде нежный скрамбл, постоянно помешивая, чтобы он оставался воздушным. Хлеб поджариваем на сухой сковороде или в масле до хрустящей корочки. На тёплый хлеб выкладываем обжаренный кабачок, ломтики помидоров и сверху аккуратно выкладываем скрамбл. Сэндвич готов к подаче сразу — мягкий, сливочный, с лёгкой сладостью кабачка и свежестью помидоров, идеально для завтрака или лёгкого перекуса.

