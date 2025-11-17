Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
17 ноября 2025 в 17:14

С такой яичницы приятно начинать каждое утро — добавил один ингредиент и получил идеальный полезный завтрак

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Эта яичница с творогом стала для меня настоящим открытием — сытное, полезное и невероятно простое блюдо. Сочетание яиц и творога создает идеальный белковый дуэт, который надолго сохраняет чувство сытости. Такой завтрак особенно выручает в дни, когда предстоит высокая физическая или умственная нагрузка.

Готовлю я так: разогреваю сковороду с небольшим количеством сливочного масла. Выкладываю 100–150 граммов творога 5% и обжариваю 2–3 минуты до легкой румяности. Два яйца взбиваю вилкой с щепоткой соли и любимыми специями — отлично подходит паприка или куркума. Заливаю творог яичной смесью, добавляю нарезанные овощи по желанию и готовлю на среднем огне до схватывания яиц. В конце посыпаю 20 граммами тертого сыра и свежей зеленью. Подаю с порцией медленных углеводов — рисом, гречкой или цельнозерновым тостом.

Ранее сообщалось о рецепте классического стейка по-американски. Это блюдо — идеальный выбор для тех, кто ценит насыщенный вкус и сочность мяса.

