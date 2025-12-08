Скандинавское чудо из обычной картошки — этот рецепт изменит ваше мнение о запеканках навсегда

Если вам надоели традиционные варианты картофельных запеканок и вы ищете более яркую и интересную альтернативу, этот скандинавский рецепт — именно то, что нужно. Он выгодно отличается от своего французского собрата более насыщенным дымным вкусом благодаря копченому бекону и более нежной кремовой текстурой внутри. Это блюдо, которое не стыдно подать к праздничному столу, но при этом оно достаточно простое для того, чтобы готовить его регулярно. Один раз попробовав, вы, скорее всего, навсегда попрощаетесь с другими вариантами в его пользу.

4 картофелины очищаю и нарезаю тонкими ломтиками. 200 г копченого бекона нарезаю небольшими кубиками. 150 г твердого сыра натираю на крупной терке. В форму для запекания выкладываю ингредиенты слоями: слой картофеля, слой бекона, слой сыра. Повторяю последовательность. 3 яйца взбиваю с 100 мл сливок, солю и перчу по вкусу. Заливаю яичной смесью запеканку, стараясь, чтобы она распределилась равномерно. Выпекаю в разогретой до 180°C духовке 30 минут до золотистой корочки и мягкости картофеля. Подаю горячей, посыпав свежей зеленью.

