08 декабря 2025 в 07:01

Стакан манки, яблоко и 15 минут времени — все что нужно для этих лепешек: готовлю к завтраку

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Этот рецепт — не догма, а отличная база для кулинарных экспериментов, которая вдохновляет на творчество. В основное тесто можно добавить щепотку корицы или мускатного ореха, чтобы подчеркнуть яблочный вкус, или вмешать горсть изюма, кураги или орехов для большей сытности и интересной текстуры. Если хочется шоколадных ноток, стоит добавить столовую ложку какао-порошка. Такая гибкость рецепта делает его верным спутником на кухне, позволяя каждый раз создавать немного новое блюдо, подстраиваясь под настроение и наличие продуктов в холодильнике.

Крупное яблоко натираю на мелкой терке прямо с кожурой. Смешиваю со стаканом манной крупы, одним яйцом, 2 ст. л. сахара, щепоткой соли, 1/2 ч. л. разрыхлителя и ванилином на кончике ножа. Оставляю тесто на 10 минут для набухания манки. Разогреваю сковороду с растительным маслом. Выкладываю тесто столовой ложкой, формируя лепешки. Жарю на среднем огне под крышкой по 3–4 минуты с каждой стороны до золотистого цвета. Подаю сразу со сметаной, медом или вареньем.

Ранее сообщалось о рецепте классического стейка по-американски. Это блюдо — идеальный выбор для тех, кто ценит насыщенный вкус и сочность мяса.

