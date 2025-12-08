Стакан манки, яблоко и 15 минут времени — все что нужно для этих лепешек: готовлю к завтраку

Этот рецепт — не догма, а отличная база для кулинарных экспериментов, которая вдохновляет на творчество. В основное тесто можно добавить щепотку корицы или мускатного ореха, чтобы подчеркнуть яблочный вкус, или вмешать горсть изюма, кураги или орехов для большей сытности и интересной текстуры. Если хочется шоколадных ноток, стоит добавить столовую ложку какао-порошка. Такая гибкость рецепта делает его верным спутником на кухне, позволяя каждый раз создавать немного новое блюдо, подстраиваясь под настроение и наличие продуктов в холодильнике.

Крупное яблоко натираю на мелкой терке прямо с кожурой. Смешиваю со стаканом манной крупы, одним яйцом, 2 ст. л. сахара, щепоткой соли, 1/2 ч. л. разрыхлителя и ванилином на кончике ножа. Оставляю тесто на 10 минут для набухания манки. Разогреваю сковороду с растительным маслом. Выкладываю тесто столовой ложкой, формируя лепешки. Жарю на среднем огне под крышкой по 3–4 минуты с каждой стороны до золотистого цвета. Подаю сразу со сметаной, медом или вареньем.

