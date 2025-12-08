ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
08 декабря 2025 в 06:38

SHOT сообщил о взрывах в двух городах России

SHOT сообщил о взрывах в Новомосковске и Алексине под Тулой

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Telegram-канал SHOT сообщил о прогремевших взрывах в городах Новомосковске и Алексине в Тульской области. Местные власти и Министерство обороны России пока не комментировали эту ситуацию.

SHOT добавил, что жители услышали громкие хлопки, в некоторых домах от взрыва задрожали окна. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

Ранее в Ленинградской области был объявлен режим воздушной опасности в связи с угрозой атаки БПЛА, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко. Он предупредил жителей о возможном временном снижении скорости мобильного интернета.

Также российские средства ПВО уничтожили над регионами РФ и акваторией Черного моря 17 украинских БПЛА за пять часов. Пресс-служба Минобороны России уточнила, что семь из них рухнули на территории Ростовской области, по четыре — над территориями Белгородской и Воронежской областей, по одному БПЛА — над территорией Брянской области и над акваторией Черного моря.

До этого стало известно, что за три часа дежурные средства ПВО уничтожили 44 беспилотника ВСУ. По данным Минобороны Российской Федерации, атаке противника подверглось пять областей страны.

взрывы
Тульская область
атаки
БПЛА
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Терапевт предупредила женщин о неочевидной опасности зимой
Домрачева раскрыла, почему стала диетологом
Признания наемников ВСУ и кризис с ракетами: новости СВО к утру 8 декабря
Готовьте как шеф: редкий способ подачи икры в тарталетках, о котором молчат
Российские штурмовики заставили бойцов ВСУ сбежать с поля боя
В Германии предложили искоренить все улицы с советскими названиями
«Каждый второй ребенок хочет уехать из России»: Мизулина о блокировках РКН
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 8 декабря: инфографика
В Ангарске ввели режим ЧС из-за аварии на ТЭЦ
Свыше 60 беспилотников атаковали регионы России за ночь
Над Ленобластью сбили несколько БПЛА
Кабмин одобрил отмену испытательного срока для женщин с детьми до трех лет
В Волгограде открыли ПВР после падения обломков БПЛА на дома
Офтальмолог раскрыла, полезна ли на самом деле черника для глаз
В российском регионе сбили четыре БПЛА
«Должна остаться покупателю»: Буланова высказала мнение о «деле Долиной»
SHOT сообщил о взрывах в двух городах России
Не блины, а кружева! Пузырчатые и тонкие — готовятся всего 5 минут
Психолог дала три действенных совета, как пережить измену
3 ингредиента — безумный вкус! Ваша новая коронная закуска на праздник
Дальше
Самое популярное
От бутербродов с икрой отказалась! Готовлю бриоши с красной рыбой и укропным кремом — изысканно и просто
Общество

От бутербродов с икрой отказалась! Готовлю бриоши с красной рыбой и укропным кремом — изысканно и просто

Растительное масло не кладу! Добавляю плавленый сыр — получаются гренки с хрустом и сырной корочкой
Общество

Растительное масло не кладу! Добавляю плавленый сыр — получаются гренки с хрустом и сырной корочкой

Салат «Кайфовая курица»: разнообразит новогодний стол своим ярким видом и вкусом
Общество

Салат «Кайфовая курица»: разнообразит новогодний стол своим ярким видом и вкусом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.