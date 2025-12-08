SHOT сообщил о взрывах в двух городах России

Telegram-канал SHOT сообщил о прогремевших взрывах в городах Новомосковске и Алексине в Тульской области. Местные власти и Министерство обороны России пока не комментировали эту ситуацию.

SHOT добавил, что жители услышали громкие хлопки, в некоторых домах от взрыва задрожали окна. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

Ранее в Ленинградской области был объявлен режим воздушной опасности в связи с угрозой атаки БПЛА, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко. Он предупредил жителей о возможном временном снижении скорости мобильного интернета.

Также российские средства ПВО уничтожили над регионами РФ и акваторией Черного моря 17 украинских БПЛА за пять часов. Пресс-служба Минобороны России уточнила, что семь из них рухнули на территории Ростовской области, по четыре — над территориями Белгородской и Воронежской областей, по одному БПЛА — над территорией Брянской области и над акваторией Черного моря.

До этого стало известно, что за три часа дежурные средства ПВО уничтожили 44 беспилотника ВСУ. По данным Минобороны Российской Федерации, атаке противника подверглось пять областей страны.