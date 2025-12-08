Не блины, а кружева! Пузырчатые и тонкие — готовятся всего 5 минут

Блинчики на минералке выходят такими нежными и пузырчатыми, что их не сравнить с привычными на молоке или кефире. Легкое тесто буквально взлетает на сковороде, а готовить их можно хоть каждое утро — времени нужно минимум, а результат стабильно восхитительный. Такой завтрак поднимает настроение лучше крепкого кофе.

В миску влейте 250 мл сильногазированной минералки и добавьте 1 яйцо. Быстро перемешайте венчиком, всыпьте 1 ст. л. сахара и щепотку соли. Частями подсыпьте 140–150 г муки, добиваясь гладкого жидкого теста — оно должно идеально растекаться по сковороде. В конце влейте 1 ст. л. растительного масла.

Разогрейте сковороду и жарьте блинчики по 30–40 секунд с каждой стороны. За счет пузырьков в минералке они получаются ажурными, тонкими и очень эластичными — можно сворачивать в трубочки, складывать в треугольники или подавать стопкой.

Подавайте горячими — с вареньем, сгущенкой, медом или просто так, они и без всего невероятно вкусные.

Хотите еще более кружевные края? Добавьте в тесто 20 мл кипятка.

