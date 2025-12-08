Расчесывать волосы во сне: к удаче или беде?

Расчесывание волос во сне часто символизирует порядок в мыслях и делах, положительные перемены в жизни. Согласно популярным сонникам, такой образ отражает желание:

привести к гармонии внутренний мир;

преодолеть сложные ситуации;

подготовиться к новым этапам.

Если пряди расправляются легко, это предвещает успех в проектах, где последовательность приведет к триумфу. Грязные или спутанные локоны указывают на временные трудности, которые удастся разрешить шаг за шагом, подобно распутыванию узлов.​

Женщине расчесывание собственных волос сулит отличное здоровье и гармонию в отношениях, где внешний лоск отражает внутреннюю уверенность. Сон может намекать на легкомысленность, которая приведет к переосмыслению жизни, накоплению мудрости и воцарению стабильности в сфере отношений. Если локоны пышные или светлые, ждите романтических встреч или укрепления семейных уз.​

Мужчине сон о расчесывании волос предвещает карьерный рост, стабильный доход и новые возможности для достижения целей. Это знак процветания в работе, где усилия по «приведению в порядок» идей окупятся повышением или выгодными предложениями.

