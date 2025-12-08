ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
08 декабря 2025 в 06:15

Расчесывать волосы во сне: к удаче или беде?

Расчесывать волосы во сне: к удаче или беде? Расчесывать волосы во сне: к удаче или беде? Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Расчесывание волос во сне часто символизирует порядок в мыслях и делах, положительные перемены в жизни. Согласно популярным сонникам, такой образ отражает желание:

  • привести к гармонии внутренний мир;

  • преодолеть сложные ситуации;

  • подготовиться к новым этапам.

Если пряди расправляются легко, это предвещает успех в проектах, где последовательность приведет к триумфу. Грязные или спутанные локоны указывают на временные трудности, которые удастся разрешить шаг за шагом, подобно распутыванию узлов.​

Женщине расчесывание собственных волос сулит отличное здоровье и гармонию в отношениях, где внешний лоск отражает внутреннюю уверенность. Сон может намекать на легкомысленность, которая приведет к переосмыслению жизни, накоплению мудрости и воцарению стабильности в сфере отношений. Если локоны пышные или светлые, ждите романтических встреч или укрепления семейных уз.​

Мужчине сон о расчесывании волос предвещает карьерный рост, стабильный доход и новые возможности для достижения целей. Это знак процветания в работе, где усилия по «приведению в порядок» идей окупятся повышением или выгодными предложениями.

Ранее мы выяснили, к чему снится лестница.

волосы
сонник
сновидения
сны
Елизавета Макаревич
Е. Макаревич
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Не блины, а кружева! Пузырчатые и тонкие — готовятся всего 5 минут
Психолог дала три действенных совета, как пережить измену
3 ингредиента — безумный вкус! Ваша новая коронная закуска на праздник
Расчесывать волосы во сне: к удаче или беде?
США, Израиль и Катар проведут переговоры в Нью-Йорке
Россиянам дали рекомендации по покупке валюты
Дозачистка Красноармейска и освобождение ДНР: успехи ВС РФ к утру 8 декабря
В Швеции прошел неонацистский марш впервые за 15 лет
Мошенники активизировали праздничные схемы кражи денег
Психолог объяснила, как карьеристам находить время на личную жизнь
Врач ответила, с каких блюд полезнее всего начинать застолье
Стрижка волос во сне: предупреждение и знаки ближайших перемен
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 8 декабря
Трамп рассказал, чем его разочаровал Зеленский
Росавиация ввела ограничения в аэропортах Домодедово и Жуковский
Российскому региону угрожает атака БПЛА
ВВС Нигерии атаковали Бенин
Реабилитолог ответила, чем опасны новогодние экспресс-диеты
Центробанк обяжет банки привязывать счета клиентов к ИНН
Украина выдала элементы ракеты Patriot за российские
Дальше
Самое популярное
От бутербродов с икрой отказалась! Готовлю бриоши с красной рыбой и укропным кремом — изысканно и просто
Общество

От бутербродов с икрой отказалась! Готовлю бриоши с красной рыбой и укропным кремом — изысканно и просто

Растительное масло не кладу! Добавляю плавленый сыр — получаются гренки с хрустом и сырной корочкой
Общество

Растительное масло не кладу! Добавляю плавленый сыр — получаются гренки с хрустом и сырной корочкой

Салат «Кайфовая курица»: разнообразит новогодний стол своим ярким видом и вкусом
Общество

Салат «Кайфовая курица»: разнообразит новогодний стол своим ярким видом и вкусом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.