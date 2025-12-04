Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Лестница во сне: успех, неудачи и судьба — полное толкование

К чему снится лестница К чему снится лестница Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Лестница во сне часто выступает символом жизненного пути, где каждый шаг отражает прогресс или регресс в зависимости от направления. Согласно популярным сонникам, видение предвещает изменения в карьере, отношениях или статусе. Крепкая лестница сулит преодоление препятствий, а сломанная предупреждает о провалах.​

Подъем по лестнице обычно трактуется как благоприятный знак: это путь к успеху, процветанию и реализации планов. Такие сны обещают удачу в начинаниях, особенно если подъем легкий и уверенный, что указывает на рост в социальной или профессиональной сфере. Однако головокружение на высоте может сигнализировать о неуверенности в новых позициях.​

Спуск по лестнице, напротив, несет предупреждение о неудачах: в бизнесе, личной жизни или убеждениях. Это может означать ухудшение положения, разрыв связей или потерю стабильности, особенно если спуск крутой и опасный. Сон призывает пересмотреть текущие решения, чтобы избежать падения.​

Для мужчины лестница во сне подчеркивает карьерные амбиции: подъем сулит повышение и признание, спуск — риски в проектах или конфликты с коллегами. Такие видения отражают стремление к лидерству и материальному успеху.

В случае с женщинами сон часто касается эмоциональной сферы: восхождение предвещает гармонию в отношениях, нисхождение — разочарования или перемены в семье.

сонник
сновидения
сны
приметы
