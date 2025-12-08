Россиянам дали рекомендации по покупке валюты Доцент Щербаченко призвал не покупать иностранную валюту на все сбережения

Россиянам стоит избегать эмоциональных решений и не покупать иностранную валюту на все свои сбережения, заявил NEWS.ru доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко. По его словам, текущие высокие ставки по рублевым инструментам сохраняют их привлекательность для сберегательных целей.

Избегайте эмоциональных решений, не стоит покупать валюту на волне ажиотажа или слухов. Не совершайте панических покупок евро и долларов на все сбережения. Высокие ставки по-прежнему делают рублевые инструменты привлекательными для сбережений. Покупать иностранную валюту стоит, если она нужна для конкретных целей или если вы хотите диверсифицировать свою активы в пределах 10–15% от накоплений, — пояснил Щербаченко.

Он добавил, что текущий курс является благоприятным для покупки небольших сумм валют для последующих путешествий за границу. При этом, по его словам, продажа может быть целесообразна лишь при необходимости срочных расходов в рублях.

Ранее первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов заявил, что рублевые депозиты максимально безопасны для инвесторов. По его словам, из-за ухода обычных валют российский рубль «обречен на сравнительную крепость».