08 декабря 2025 в 05:54

В Швеции прошел неонацистский марш впервые за 15 лет

Фото: Global Look Press/Tolga Akmen
Впервые за 15 лет в Швеции прошел неонацистский марш, организованный ультраправыми организациями, сообщает местный портал Sweden Herald. В материале уточняется, что в нем приняли участие около 150 человек, периодически между демонстрантами возникали конфликты и стычки.

Как минимум столько же участников марша находилось в центре города. Перед началом мероприятия около десяти участников попытались прорваться через полицейские заграждения. Пятнадцать из них были задержаны. Полиция подала заявление о насильственных беспорядках, — указали журналисты.

Согласно материалу, шведская полиция сама выдала разрешение на проведение марша, а попытки муниципалитета Стокгольма обжаловать решение провалились.

Ранее экс-премьер РФ, председатель Ассоциации юристов России Сергей Степашин заявил, что правоохранительные органы России уже работают над трибуналом, под который попадут украинские неонацисты. Он уточнил, что речь идет о наказании в том числе за преступления в Курской области. При этом Степашин добавил, что пока преждевременно рассуждать о выборе города для такого трибунала, для начала следует закончить спецоперацию, считает он.

До этого президент России Владимир Путин отметил, что преступления, совершенные руками приверженцев нацистской идеологии, не обладают сроком давности. Глава государства уточнил, что однозначная оценка им была дана 80 лет назад именно Нюрнбергским трибуналом.

