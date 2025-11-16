В Мехико в ходе марша были ранены 100 полицейских В Мехико в ходе марша «Поколения Z» пострадали 100 полицейских

Не менее 100 сотрудников полиции пострадали в субботу в столице Мексики в ходе столкновений с участниками антиправительственной манифестации организации «Поколение Z», сообщил секретарь общественной безопасности Мехико Пабло Васкес Камачо. По его словам, мероприятие, которое изначально проходило мирно, привело к задержанию 20 манифестантов, пишет газета Milenio.

На данный момент у нас 60 раненых полицейских с незначительными травмами, которым помощь была оказана на месте. [Еще] 40 сотрудников были доставлены в больницы: 36 из них — с ушибами, порезами и легкими повреждениями, четверым оказывается специализированная помощь, — отметил он.

Камачо добавил, что беспорядки начались после того, как «люди в масках» начали атаковать правоохранителей. Они использовали, в числе прочего, взрывоопасные предметы. Полицейским удалось оттеснить нападавших и обезоружить.

Ранее колумбийские протестующие атаковали посольство США в Боготе стрелами, взрывчаткой и зажигательными устройствами, среди пострадавших по итогу было четыре правоохранителя — в них попали стрелы. Жители соседних с посольством домов позднее жаловались, что их окна забросали камнями. Часть участников атаки при этом скрывала свои лица капюшонами. СМИ писали, что среди протестующих были представители коренных народов, съезд которых проходил в колумбийской столице.