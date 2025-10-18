Мирный протест в Боготе перерос в атаку на посольство США

Diario Del Sur: мирный протест в Боготе привел к атаке на посольство США

Колумбийские протестующие атаковали посольство США в Боготе стрелами, взрывчаткой и зажигательными устройствами, передает Diario Del Sur. По данным издания, среди пострадавших четыре правоохранителя — в них попали стрелы.

Жители соседних с посольством домов жалуются, что их окна забросали камнями. Часть участников атаки скрыла свои лица капюшонами. Предполагается, что среди протестующих были представители коренных народов, съезд которых проходил в колумбийской столице.

До этого США аннулировали визу президента Колумбии Густаво Петро из-за участия в митинге в Нью-Йорке. Он призывал американских солдат игнорировать приказы президента Дональда Трампа. Колумбийский президент также поддержал Палестину и заявил, что военнослужащие не обязаны поддерживать политику насилия со стороны Вашингтона и Тель-Авива.

