18 октября 2025 в 11:54

Мирный протест в Боготе перерос в атаку на посольство США

Diario Del Sur: мирный протест в Боготе привел к атаке на посольство США

Протестующие у посольства США в Боготе Протестующие у посольства США в Боготе Фото: Fernando Vergara/AP/ТАСС

Колумбийские протестующие атаковали посольство США в Боготе стрелами, взрывчаткой и зажигательными устройствами, передает Diario Del Sur. По данным издания, среди пострадавших четыре правоохранителя — в них попали стрелы.

Жители соседних с посольством домов жалуются, что их окна забросали камнями. Часть участников атаки скрыла свои лица капюшонами. Предполагается, что среди протестующих были представители коренных народов, съезд которых проходил в колумбийской столице.

До этого США аннулировали визу президента Колумбии Густаво Петро из-за участия в митинге в Нью-Йорке. Он призывал американских солдат игнорировать приказы президента Дональда Трампа. Колумбийский президент также поддержал Палестину и заявил, что военнослужащие не обязаны поддерживать политику насилия со стороны Вашингтона и Тель-Авива.

Ранее экс-депутат Верховной рады политолог Спиридон Килинкаров заявил, что в Одессе создают военную администрацию для подавления протестов среди населения. По его словам, в условиях энергетического кризиса будет сложно контролировать настроение граждан.

