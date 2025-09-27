Президент Колумбии сделал ООН одно предложение после запрета на въезд в США Президент Колумбии призвал перенести штаб ООН из США после аннулирования визы

Штаб-квартира ООН не может больше находиться в Нью-Йорке, заявил президент Колумбии Густаво Петро в соцсети Х. По словам главы государства, решение США аннулировать его визу нарушает нормы дипломатического иммунитета.

То, что делает со мной администрация Соединенных Штатов, нарушает все нормы иммунитета, на которых основана работа Организации Объединенных Наций и ее Генеральной Ассамблеи, — отметил он.

Петро отметил, что у всех президентов, присутствующих на сессии ГА, есть полная неприкосновенность и власти США не имеют права ставить ее под сомнение. Он подчеркнул, что американские власти больше не соблюдают нормы международного права.

США аннулировали визу Петро из-за участия в митинге в Нью-Йорке. Он призывал американских солдат игнорировать приказы президента Дональда Трампа. Колумбийский президент также поддержал Палестину и заявил, что военнослужащие не обязаны поддерживать политику насилия со стороны Вашингтона и Тель-Авива. Госдеп расценил это как подстрекательство к насилию.

До этого американская делегация демонстративно покинула зал заседаний Генассамблеи ООН во время выступления Петро. Он критиковал подход администрации Трампа к борьбе с наркотрафиком и заявил о связи советников главы Белого дома с мафией.