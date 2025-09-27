Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
27 сентября 2025 в 17:49

Президент Колумбии сделал ООН одно предложение после запрета на въезд в США

Президент Колумбии призвал перенести штаб ООН из США после аннулирования визы

Густаво Петро Густаво Петро Фото: Sebastian Barros/Keystone Press Agency/Global Look Press

Штаб-квартира ООН не может больше находиться в Нью-Йорке, заявил президент Колумбии Густаво Петро в соцсети Х. По словам главы государства, решение США аннулировать его визу нарушает нормы дипломатического иммунитета.

То, что делает со мной администрация Соединенных Штатов, нарушает все нормы иммунитета, на которых основана работа Организации Объединенных Наций и ее Генеральной Ассамблеи, — отметил он.

Петро отметил, что у всех президентов, присутствующих на сессии ГА, есть полная неприкосновенность и власти США не имеют права ставить ее под сомнение. Он подчеркнул, что американские власти больше не соблюдают нормы международного права.

США аннулировали визу Петро из-за участия в митинге в Нью-Йорке. Он призывал американских солдат игнорировать приказы президента Дональда Трампа. Колумбийский президент также поддержал Палестину и заявил, что военнослужащие не обязаны поддерживать политику насилия со стороны Вашингтона и Тель-Авива. Госдеп расценил это как подстрекательство к насилию.

До этого американская делегация демонстративно покинула зал заседаний Генассамблеи ООН во время выступления Петро. Он критиковал подход администрации Трампа к борьбе с наркотрафиком и заявил о связи советников главы Белого дома с мафией.

Колумбия
ООН
США
Густаво Петро
Дональд Трамп
визы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
На Украине закрыли главную лазейку для уклонистов от мобилизации
В МИД рассказали, как пытаются разорвать связи России и Казахстана
Пескову пришлось ответить на каверзный вопрос о влиянии СВО на экономику
В Турции произошло землетрясение магнитудой 5,3
Историк назвал фактор, который позволил победить Наполеона и Гитлера
Военэксперт оценил вероятность полного уничтожения энергетики Украины
«Фарс»: в Госдуме откровенно высказались о выборах в Молдавии
Раскрыто, какие регионы России привлекли больше всего путешественников
ВСУ устроили настоящий кошмар для жителей Купянска из-за огромных потерь
«Катастрофа»: в РФ раскрыли последствия победы партии Санду для Молдавии
«Об этом лучше даже не говорить»: Песков о возможной атаке на Кремль
«Неумолимо ухудшается»: в Кремле оценили положение Киева в конфликте
Прощание с Тиграном Кеосаяном: онлайн-трансляция
Дайвер чудом выжил, когда акула откусила ему часть лица
Немецкие пилоты пожаловались на резкий рост проблем с GPS
«Бравый вояка»: Песков о тщетных попытках Зеленского впечатлить Европу
Ошибка матери в лечении кашля чуть не стоила ее ребенку жизни
В РПЦ высказались о призывах священника не запрещать аборты
Фитнес-тренер раскрыла топ-3 самых полезных упражнения на руки
Россиянам объяснили, что делать при звонках коллекторов по долгам ЖКХ
Дальше
Самое популярное
Семья обожает картошку по-гречески: вкусный гарнир с чесноком, лимоном и орегано
Общество

Семья обожает картошку по-гречески: вкусный гарнир с чесноком, лимоном и орегано

Что известно о последних днях жизни и причине смерти Тиграна Кеосаяна
Общество

Что известно о последних днях жизни и причине смерти Тиграна Кеосаяна

Щадящая диета «Стол № 1»: разрешенные продукты, рецепты и меню на неделю
Семья и жизнь

Щадящая диета «Стол № 1»: разрешенные продукты, рецепты и меню на неделю

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.