Празднование Дня города в Москве
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
11 сентября 2025 в 06:42

Почти 60 человек получили ранения при взрыве газовой цистерны

Мэр Мехико Бругада заявила о 57 пострадавших при взрыве газовой цистерны

Фото: Omar Martinez/dpa/Global Look Press

По меньшей мере 57 человек пострадали в результате взрыва газовой автоцистерны в Мехико заявила мэр города Клара Бругада в соцсети X. По ее словам, цистерна объемом 49,3 тысячи литров перевернулась.

Девятнадцать пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Для эвакуации использовались вертолеты, кареты скорой помощи и все силы экстренных служб, прибывшие на место, — уточнила мэр.

Бругада добавила, что все граждане были госпитализированы в разные медучреждения города. Повреждения получили также 18 автомобилей.

Ранее в Вильнюсе на газонаполнительной станции произошел взрыв, взорвались восемь вагонов с газом. Информация о пострадавших и масштабах ущерба не была обнародована.

До этого в Москве на Фортунатовской улице в квартире взорвался газовый баллон, с помощью которого мужчина готовил еду. Взрыв выбил окна в нескольких квартирах, вызвав частичное разрушение конструкций на четвертом этаже.

Кроме того, в тоннеле на Ленинградском шоссе взорвался огнетушитель в пожарном шкафу. Сила взрыва выбросила корпус на десятки метров. Движение не прерывалось.

Мексика
Мехико
пострадавшие
газ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В ЕС объяснили, почему отклонили просьбу Трампа о пошлинах для КНР и Индии
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 11 сентября: инфографика
На Западе раскрыли, как единственный авианосец РФ может обогатить страну
США признались, что хотят заменить Россию на энергорынке Европы
В России модернизировали правила автобусных перевозок
Назван продукт, который поможет в борьбе с депрессией
Украина захотела рекордные $60 млрд помощи Запада в 2026 году
Аниме оказалось под угрозой запрета в России
Украина выпустила по России почти 20 беспилотников за ночь
Франция назвала число граждан, участвовавших в протестах
Кадыров объяснил, почему командиром «Ахмата» стал именно Алаудинов
СБУ объявила в розыск знаменитого российского хоккеиста
Чемпионка России раскрыла, как недопуск влияет на результаты
Целеустремленный мошенник пытался дозвониться до жертвы почти 18 тысяч раз
Альпинист ответил, что в итоге могло стать причиной смерти Наговициной
В Венгрии открыли месторождение нефти, дающее тысячу баррелей в сутки
Интим с экс-партнером во сне: расшифровка для него и для нее
Почти 60 человек получили ранения при взрыве газовой цистерны
Биолог рассказала, чем могут быть опасны хинкали и пельмени
«Всех и каждого»: Трамп пригрозил расплатой за убийство Чарли Кирка
Дальше
Самое популярное
Бросила семена в сентябре — весной получила кружевное чудо! Многолетник-фея
Общество

Бросила семена в сентябре — весной получила кружевное чудо! Многолетник-фея

В США раскрыли, как Путин ответил на B-2 Трампа в небе над Аляской
США

В США раскрыли, как Путин ответил на B-2 Трампа в небе над Аляской

Теракт 11 сентября 2001 года: хронология событий, последствия и жертвы
США

Теракт 11 сентября 2001 года: хронология событий, последствия и жертвы

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.