Почти 60 человек получили ранения при взрыве газовой цистерны Мэр Мехико Бругада заявила о 57 пострадавших при взрыве газовой цистерны

По меньшей мере 57 человек пострадали в результате взрыва газовой автоцистерны в Мехико заявила мэр города Клара Бругада в соцсети X. По ее словам, цистерна объемом 49,3 тысячи литров перевернулась.

Девятнадцать пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Для эвакуации использовались вертолеты, кареты скорой помощи и все силы экстренных служб, прибывшие на место, — уточнила мэр.

Бругада добавила, что все граждане были госпитализированы в разные медучреждения города. Повреждения получили также 18 автомобилей.

Ранее в Вильнюсе на газонаполнительной станции произошел взрыв, взорвались восемь вагонов с газом. Информация о пострадавших и масштабах ущерба не была обнародована.

До этого в Москве на Фортунатовской улице в квартире взорвался газовый баллон, с помощью которого мужчина готовил еду. Взрыв выбил окна в нескольких квартирах, вызвав частичное разрушение конструкций на четвертом этаже.

Кроме того, в тоннеле на Ленинградском шоссе взорвался огнетушитель в пожарном шкафу. Сила взрыва выбросила корпус на десятки метров. Движение не прерывалось.