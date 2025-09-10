В московской квартире взорвался газовый баллон

Газовый баллон взорвался в двухкомнатной квартире дома на Фортунатовской улице в Москве, сообщил телеканал 360.ru со ссылкой на источник в экстренных службах. В результате происшествия выбило окна в нескольких квартирах.

На четвертом этаже видят частичное обрушение оконных конструкций. <…> Мужчина готовил еду при помощи газового баллона, так как плита в ремонте, — заявил источник.

Ранее взрыв пропанового баллона произошел в исправительной колонии № 9 в Волгоградской области. ЧП случилось во время строительных работ. Пострадали четыре человека, их доставили в больницу.

До этого в Москве произошел сильный пожар со взрывами газовых баллонов. В результате пострадал 57-летний мужчина, получивший ожоги 15% поверхности тела. Пострадавшего доставили в НИИ Склифосовского. По словам очевидцев, взрыв произошел в квартире, отключенной от коммуникаций из-за долгов.