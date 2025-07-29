Взрыв произошел в колонии Волгоградской области

В ИК-9 в Волгоградской области произошел взрыв пропанового баллона, сообщил Telegram-канал «112». ЧП случилось во время строительных работ. По предварительной информации, пострадали четыре человека, их доставили в больницу. Других подробностей произошедшего нет.

Ранее в Ярославле аккумулятор электровелосипеда взорвался в многоквартирном доме и спровоцировал пожар, который уничтожил квартиру. На опубликованных ведомством кадрах видна сгоревшая комната, выбитые окна и двери.

До этого взрыв бытового газа прогремел в многоэтажном доме в Великих Луках Псковской области. Пострадали четыре человека, один из них госпитализирован в тяжелом состоянии с травмами и ожогами. Следователи возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

В Москве взрыв произошел на улице Плеханова. По словам очевидцев, они слышали два громких хлопка. Предполагалось, что взорвался автомобиль. После взрыва огонь с машины перекинулся на соседнее здание. По предварительным сведениям, речь идет об отеле. О пострадавших информация не поступала.