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27 июля 2025 в 14:04

В МЧС показали уничтоженную от взрыва аккумулятора квартиру

В Ярославле из-за взрыва аккумулятора электровелосипеда загорелась квартира

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Ярославле аккумулятор электровелосипеда взорвался в многоквартирном доме и спровоцировал пожар, который уничтожил квартиру, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС. На опубликованных ведомством кадрах видна сгоревшая комната, выбитые окна и двери.

По данным ведомства, на месте работали 17 специалистов на шести машинах. Они вывели двоих пострадавших и ликвидировали пожар. В ведомстве призвали не оставлять без внимания заряжающиеся электровелосипеды и самокаты, не делать этого ночью, а также доверять ремонт техники только профессионалам.

Тем временем стало известно, что на месте взрыва бытового газа в десятиэтажном жилом доме на улице Блинова в Саратове продолжают работать спецслужбы. К устранению завалов подключились профессиональные альпинисты из спецотделения областной спасательной службы. Вывоз обломков здания также продолжался всю ночь, вывезено более 2000 кубометров.

До этого в Великих Луках четыре человека пострадали при взрыве бытового газа в квартире. Как сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников, один из них госпитализирован.

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