В Саратове к разбору завалов взорвавшегося дома подключили альпинистов Губернатор Саратовской области: на месте обрушения дома работают альпинисты

На месте взрыва бытового газа в десятиэтажном жилом доме на улице Блинова в Саратове продолжают работать спецслужбы. К устранению завалов подключились профессиональные альпинисты из спецотделения областной спасательной службы, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Роман Бусаргин.

Сотрудники МЧС России и областной службы спасения устраняют завалы параллельно на нижних и верхних этажах. Задействованы высококвалифицированные альпинисты спецотделения облспаса, — сообщил Бусаргин.

Работы ведутся с использованием специализированной техники, что требует особой аккуратности из-за сложности задачи, уточнил губернатор. По его словам, вывоз обломков здания также продолжался всю ночь, вывезено более 2000 кубометров.

Губернатор также отметил, что для пострадавших организованы пункты размещения с горячим питанием. На данный момент в пунктах находятся девять человек, но места готовы предоставить всем желающим. Помимо этого, запущена работа по возврату документов и финансовой поддержке пострадавших из резервного фонда региона.

Ранее губернатор Саратовской области объявил о выплате материальной помощи семьям погибших при взрыве газа. По его словам, они получат финансовую поддержку в размере 1 млн рублей. Средства будут выделены из резервного фонда, который находится в распоряжении областного правительства.