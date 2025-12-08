ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
08 декабря 2025 в 07:17

Кабмин одобрил отмену испытательного срока для женщин с детьми до трех лет

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Правительство России поддержало законопроект, согласно которому женщинам с детьми до трех лет не смогут устанавливать испытательный срок при приеме на работу, передает ТАСС. Речь идет о внесении изменений в ст. 70 Трудового кодекса РФ.

Сейчас льгота действует для матерей с детьми до полутора лет. Подготовленный документ, как уточнили журналисты, позволит ее расширить.

Правительство РФ поддерживает законопроект при условии его доработки с учетом указанных замечаний, — отмечается в отзыве.

Ранее правительство России утвердило план, предполагающий сокращение списка профессий, в которых ограничен женский труд. Согласно документу, соответствующие изменения должны быть внедрены к декабрю 2027 года. Поправки затронут сферы транспорта и обрабатывающей промышленности. Отмечается, что новый список работ, которые предлагается исключить, будет подготовлен с участием профсоюзов и объединений работодателей.

До этого стало известно, что в течение следующих семи лет самыми востребованными профессиями в России будут швеи, сварщики, слесари и механизаторы. Также сохранится значительный спрос на средний медицинский персонал и на высококвалифицированных специалистов — инженеров, IT-специалистов, врачей, педагогов и ученых.

