В России готовят масштабную реформу женского труда Правительство РФ сократит список неженских профессий в России к 2027 году

Правительство России утвердило план, предполагающий сокращение списка профессий, в которых ограничен женский труд, передает ТАСС со ссылкой на дорожную карту по реализации национальной модели ведения бизнеса в РФ. Согласно документу, соответствующие изменения должны быть внедрены к декабрю 2027 года.

Сокращение количества профессий, недоступных для труда женщин. Срок: декабрь 2027 года, — сказано в публикации.

Поправки затронут сферы транспорта и обрабатывающей промышленности. Отмечается, что новый список работ, которые предлагается исключить, будет подготовлен с участием профсоюзов и объединений работодателей.

Ранее стало известно, что в течение следующих семи лет самыми востребованными профессиями в России будут швеи, сварщики, слесари и механизаторы, заявили в Минтруде. Также сохранится значительный спрос на средний медицинский персонал и на высококвалифицированных специалистов — инженеров, IT-специалистов, врачей, педагогов и ученых.

До этого преподаватель РОСБИОТЕХа Константин Деревсков сообщил, что зумеры лучше адаптируются и осваивают новые инструменты, а также обладают высоким уровнем вовлеченности и целиком фокусируются на работе. Он добавил, что многим из них необходима дополнительная мотивация, чтобы избежать выгорания. По словам эксперта, кадрового кризиса из-за молодежи не будет.