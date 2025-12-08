«Должна остаться покупателю»: Буланова высказала мнение о «деле Долиной»

Певица Татьяна Буланова заявила, что квартира, которая фигурирует в инциденте с мошенничеством в отношении артистки Ларисы Долиной, должна остаться покупательнице Полине Лурье. Так исполнительница ответила на соответствующий вопрос журналистов во время концерта «Звезды дорожного радио» в Петербурге.

Наверное, квартира покупателю должна остаться, — ответила Буланова.

Сама певица при этом добавила, что купила жилье в рассрочку на уровне котлована. И оно стоило дешевле 120 млн рублей.

Ранее врач-психиатр Василий Шуров сообщил, что Долина, делая заявление о мошенничестве с квартирой в шоу «Пусть говорят» в эфире Первого канала, держалась неестественно сдержанно. По мнению специалиста, исполнительница долго консультировалась с адвокатами перед этим.

До этого выяснилось, что Долина выступила на телевизионном фестивале «Песня года — 2025» после скандального интервью на шоу «Пусть говорят», где она пообещала вернуть деньги Полине Лурье. Певица исполнила песню «Я буду любить тебя». К журналистам Долина при этом не вышла, комментариев по поводу выступления не дала.