Ленивая лепешка с копченой курицей и сыром — вкуснятина без мороки: смешали за 5 минут, и на сковородку. Этот рецепт создан для идеального утра, когда хочется чего-то вкусного и сытного, но нет времени на долгую готовку. Нежная, ароматная лепешка с сочной начинкой зарядит энергией и хорошим настроением.

Для ее приготовления вам понадобится: 150 мл кефира, 120 г твердого сыра, 150 г куриного филе, 1 яйцо, 1/2 ч. л. соли, 1 лавровый лист, 15 г сливочного масла, 50 г пшеничной муки и около 20 г свежей зелени.

Как приготовить: куриное филе отварите до готовности в подсоленной воде с лавровым листом, затем мелко нарежьте или разберите на волокна. В миске смешайте кефир, яйцо, соль и растопленное сливочное масло. Добавьте муку и перемешайте до однородности. Всыпьте в тесто натертый на крупной терке сыр, курицу и мелко порубленную зелень, аккуратно перемешайте. Выложите тесто на разогретую и смазанную маслом сковороду, разровняйте в круг. Жарьте под крышкой на среднем огне 5–7 минут с каждой стороны до румяной корочки. Завтрак вашей мечты готов за 15 минут!

