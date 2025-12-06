ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
06 декабря 2025 в 14:00

Ленивая лепешка с копченой курицей и сыром — вкуснятина без мороки: смешали за 5 минут, и на сковородку

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Ленивая лепешка с копченой курицей и сыром — вкуснятина без мороки: смешали за 5 минут, и на сковородку. Этот рецепт создан для идеального утра, когда хочется чего-то вкусного и сытного, но нет времени на долгую готовку. Нежная, ароматная лепешка с сочной начинкой зарядит энергией и хорошим настроением.

Для ее приготовления вам понадобится: 150 мл кефира, 120 г твердого сыра, 150 г куриного филе, 1 яйцо, 1/2 ч. л. соли, 1 лавровый лист, 15 г сливочного масла, 50 г пшеничной муки и около 20 г свежей зелени.

Как приготовить: куриное филе отварите до готовности в подсоленной воде с лавровым листом, затем мелко нарежьте или разберите на волокна. В миске смешайте кефир, яйцо, соль и растопленное сливочное масло. Добавьте муку и перемешайте до однородности. Всыпьте в тесто натертый на крупной терке сыр, курицу и мелко порубленную зелень, аккуратно перемешайте. Выложите тесто на разогретую и смазанную маслом сковороду, разровняйте в круг. Жарьте под крышкой на среднем огне 5–7 минут с каждой стороны до румяной корочки. Завтрак вашей мечты готов за 15 минут!

Ранее мы пекли лепешки из творога и кефира. Безумно вкусно со сливочным маслом и вареньем.

Проверено редакцией
Читайте также
Мини-бургеры из баклажанов — обалденная закуска. Ели все лето и осень и на Новый год будем готовить
Общество
Мини-бургеры из баклажанов — обалденная закуска. Ели все лето и осень и на Новый год будем готовить
Готовлю курицу с лимонным маслом — нежное мясо в хрустящей корочке за 20 минут
Общество
Готовлю курицу с лимонным маслом — нежное мясо в хрустящей корочке за 20 минут
Быстрый турецкий сэндвич — три простых ингредиента и готово: мажем на хлеб интересную приправу
Общество
Быстрый турецкий сэндвич — три простых ингредиента и готово: мажем на хлеб интересную приправу
Готовлю печень по-новогоднему: с шампиньонами и плавленым сыром
Семья и жизнь
Готовлю печень по-новогоднему: с шампиньонами и плавленым сыром
Вкуснее мясных чебуреков: лепешки с сыром и чесноком стали хитом моей кухни — 1 раз приготовите и не остановитесь
Общество
Вкуснее мясных чебуреков: лепешки с сыром и чесноком стали хитом моей кухни — 1 раз приготовите и не остановитесь
курица
сыр
лепешки
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Накрываем тотально»: военкор перечислил цели ударов по тылам ВСУ
«Кто мы, черт возьми»: Байден перепутал название США в громкой речи
Россиянам рассказали, как выбрать хорошую красную икру
В США встали на защиту России после обвинений в планах атаковать НАТО
Начальника колонии арестовали за «дань» с сидельцев
В Польше завыла воздушная тревога из-за Украины
Военный эксперт раскрыл истинные планы Украины по Чернобыльской АЭС
Стало известно, удалось ли восстановить электроснабжение Запорожской АЭС
«Европейский диктат не нужен»: в Иране назвали сферы сотрудничества с РФ
Эксперты по лжи обратили внимание на заявление Долиной в шоу «Пусть говорят»
Гаджиев раскрыл значимость мирного договора между Баку и Ереваном
В России назвали «самоубийством европейской цивилизации» одно решение ЕС
Старые «грехи» Долиной: рассказывала о лечении рака кефиром, увела мужчину
Толпа освободила мобилизованных из автобуса и попала на видео
Сын Щербакова прокомментировал госпитализацию отца
Новая катастрофа? Саркофаг ЧАЭС больше не спасает от радиации: что будет
Украину накрыли веерные отключения электричества
«Разрухи много»: Херсонская область делает ставку на развитие двух отраслей
Спасатели вытащили из Волги тела пропавшей молодой пары
В Новопавловке объявился общительный румынский наемник ВСУ
Дальше
Самое популярное
Простой рецепт сочного мяса по-французски с сыром
Семья и жизнь

Простой рецепт сочного мяса по-французски с сыром

Еврейская закуска — универсальный рецепт для праздника и на каждый день
Семья и жизнь

Еврейская закуска — универсальный рецепт для праздника и на каждый день

Рецепт пышного омлета «Пуляр» на сковороде: готовим яйца по-французски
Семья и жизнь

Рецепт пышного омлета «Пуляр» на сковороде: готовим яйца по-французски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.