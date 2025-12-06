В Британии увидели риски изъятия замороженных активов России FT: изъятие российских активов подорвет доверие к евро как к резервной валюте

Конфискация замороженных активов России, находящихся на хранении в Европе, может повлиять на роль евро как мировой резервной валюты, передает Financial Times. По словам представителя инвестиционной немецкой компании Union Investment Кристиана Копфа, такое решение ставит под удар возможность привлечения международных инвестиций.

Конфискация российских активов — чрезвычайно деликатный вопрос… Если Европа хочет получить статус безопасной гавани, подобный швейцарскому, это не должно нарушать права собственности, — подчеркнул инвестор.

Ранее спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что конфискация замороженных активов России подорвет основу финансовой системы ЕС и приведет к «самоубийству европейской цивилизации». По его словам, также Евросоюз разрушается неконтролируемой миграцией, ростом преступности и экономическим спадом.

Также стало известно, что страны ЕС обанкротятся из-за вложений в украинский кризис. По словам норвежских аналитиков, таким образом Россия «поставит Европу на колени». Также обозреватели пришли к выводу, что поражение на Украине вызовет волны «землетрясений» по всему ЕС.