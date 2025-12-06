Домовые чаты, вход на «Госуслуги», Путин: нововведения MAX, что изменится

Мессенджер MAX вводит ряд новшеств, в том числе касающихся «Госуслуг». Какие подробности об этом известны, что изменится, перенесут ли все домовые чаты в российский мессенджер, как задать вопрос президенту РФ Владимиру Путину через MAX?

Что известно о входе на «Госуслуги» через MAX

В пресс-службе Минцифры России сообщили, что СМС-коды не будут использоваться для подтверждения входа на портал «Госуслуг» с мобильных устройств.

«Из-за растущего числа случаев мошенничества, когда пользователи „Госуслуг“ непреднамеренно передают СМС-коды для входа на портал, было принято решение постепенно отказаться от подтверждения входа на портал через СМС — пока это решение касается только входа <...> через мобильные устройства», — заявили в ведомстве.

Теперь подтвердить вход на «Госуслуги» можно через одноразовый код, который будет направлен через MAX, по биометрии и с помощью одноразового кода из специального приложения. Возможность авторизации через СМС останется только у пользователей версии для персональных компьютеров.

«Двухфакторная аутентификация эффективно защищает информационные ресурсы от несанкционированного доступа», — подчеркнули в Минцифры.

До этого часть пользователей «Госуслуг» стала жаловаться на ограничения количества способов авторизации. Посетители начали получать предложение подключить мессенджер MAX, чтобы подтвердить авторизацию через него. При этом возможности пропустить уведомление у них не было.

В мае глава Минцифры Максут Шадаев сообщил, что СМС‑коды для смены пароля на «Госуслугах» могут заменить другими способами. Так, заявил он, подтвердить действие можно будет при личном визите в МФЦ, через банковское приложение или с помощью токенов, которые генерируются в специальном сервисе.

Максут Шадаев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Перенесут ли все домовые чаты в MAX

Российским пользователям стали поступать сообщения о создании домовых чатов в мессенджере MAX. В СМИ утверждают, что уведомления приходят от «Госуслуг».

«Присоединяйтесь к официальному чату вашего дома. <…> В доме по адресу <…> Санкт-Петербург появился официальный чат в мессенджере МАХ», — говорится в сообщении.

В качестве преимуществ такого решения называются безопасность и надежность, а также функционирование даже при отсутствии интернета. В сообщении сказано, что ссылка на домовой чат останется прежней даже при смене управляющей компании.

Ранее глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин заявил, что домовой чат в MAX должны создать для каждого многоквартирного дома до конца 2025 года. По его словам, в отечественный сервис переведут все чаты из Telegram и WhatsApp. Мера затронет больше миллиона домов по всей стране.

До этого депутат Госдумы Владимир Кошелев сообщил, что предложение по созданию чатов многоквартирных домов в российском мессенджере носит рекомендательный характер. По его словам, для полноценного запуска этой инициативы нужно менять законодательство, так как нигде не закреплено понятие «домовой чат».

Фото: Александра Погиба/NEWS.ru

Какие еще нововведения будут в MAX

Покупатели магазинов «Лента» и «Монетка» смогут использовать MAX для подтверждения возраста на кассах самообслуживания, пишут СМИ со ссылкой на пресс-службу мессенджера.

Пилотный проект распространяется на 12 магазинов «Лента» и все магазины «Монетка». По его результатам планируется расширить практику на кассы самообслуживания и классические кассы в других магазинах торговой сети.

Чтобы подтвердить покупку, достаточно отсканировать товар с возрастным ограничением, а после — QR-код из профиля пользователя MAX в разделе Цифровой ID. Таким образом, наличие консультанта и бумажного паспорта больше не является необходимостью.

Как задать вопрос Путину через MAX

Пользователи MAX могут задать вопрос президенту через чат-бот «Итоги года с В. Путиным». Возможность доступна гражданам России любого возраста из любого региона страны.

Сбор обращений организован в рамках ежегодной прямой линии и начался 4 декабря в 15:00 мск. Отправить сообщение Путину можно будет вплоть до окончания события 19 декабря.

Чтобы написать Путину вопрос, необходимо найти чат-бот, запустить сервис соответствующей кнопкой. Далее следует поделиться номером телефона для обратной связи по обращению, указать Ф. И. О., населенный пункт, возраст, а также (по желанию) адрес электронной почты. После этого адресант должен загрузить видео с обращением или оставить текстовый запрос.

