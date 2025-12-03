Вкуснее мясных чебуреков: лепешки с сыром и чесноком стали хитом моей кухни — 1 раз приготовите и не остановитесь

Вкуснее мясных чебуреков: лепешки с сыром и чесноком стали хитом моей кухни — 1 раз приготовите и не остановитесь. Это не просто лепешка, а кусочек грузинского гостеприимства у вас дома. Тонкое тесто, хрустящая корочка и обильная, невероятно ароматная сырная начинка — такое хачапури исчезает со стола в считаные минуты.

Что понадобится для приготовления? Для теста: 1 стакан кефира, 0,5 ч. л. соды (погасить уксусом), 0,5 ч. л. соли, 0,5 ч. л. сахара и около 3 стаканов муки (2,5 в тесто + 0,5 для работы). Для начинки: 200 граммов творога, 120–150 граммов твердого сыра и 2 зубчика чеснока. Для жарки: примерно 0,5 стакана рафинированного масла.

Как приготовить: влейте в миску кефир, добавьте соль, сахар и погашенную уксусом соду. Постепенно всыпайте просеянную муку, сначала помешивая венчиком, а затем вымешивая мягкое, эластичное тесто руками. Заверните его в пленку и дайте отдохнуть 20 минут. Для начинки натрите сыр на мелкой терке, смешайте с творогом и пропущенным через пресс чесноком. Разделите тесто и начинку на 4 части. Каждую часть теста раскатайте в тонкую лепешку (около 5 мм). Выложите начинку на одну половину, накройте второй и плотно защипните края, придав форму полумесяца. Хорошо разогрейте масло на сковороде и обжарьте хачапури с двух сторон до румяной золотистой корочки.

Ранее мы пекли лепешки из творога и кефира. Безумно вкусно со сливочным маслом и вареньем.