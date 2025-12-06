Фигурист с русскими корнями выиграл финал Гран-при и обновил мировой рекорд

ТИЭФ'25
06 декабря 2025 в 16:21

Илья Малинин Илья Малинин Фото: Naoki Nishimura/AFLO/Global Look Press
Американский фигурист Илья Малинин одержал победу в финале серии Гран-при в японской Нагое, установив новый мировой рекорд в произвольной программе с результатом 238,24 балла. В ходе выступления спортсмен исполнил семь четверных прыжков, улучшив собственное предыдущее достижение на 9,27 балла.

Общая сумма фигуриста за короткую и произвольную программы составила 332,29 балла. Серебряным призером турнира стал японец Юма Кагияма (302,41 балла), бронзу завоевал его соотечественник Сюн Сато (292,08).

Победитель — сын известных фигуристов, выступавших за Узбекистан, Татьяны Малининой и Романа Скорнякова. Двукратный действующий чемпион мира Малинин продолжает удерживать лидерство в мужском одиночном катании.

Ранее хоккеист Александр Овечкин установил новый рекорд, поднявшись на 22-ю позицию в историческом рейтинге НХЛ по количеству сыгранных регулярных матчей. По этому показателю он разделил позицию с хоккеистом Мэттом Калленом. Среди действующих игроков Овечкин занимает второе место после защитника «Колорадо» Брента Бернса. Абсолютным рекордсменом НХЛ остается Патрик Марло с 1779 матчами.

