Ученица Тутберидзе разгромила соперниц на этапе Гран-при России

Российская фигуристка Аделия Петросян выиграла короткую программу четвертого этапа Гран-при по фигурному катанию в Москве с отрывом в 10 баллов. Отмечается, что воспитанница Этери Тутберидзе, которая поедет от России на Олимпийские игры — 2026 в Милане, набрала 78,83 балла. Прямую трансляцию соревнований вел Первый канал.

На втором месте расположилась бронзовый призер чемпионата России — 2025 Алина Горбачева, набравшая 68,86 балла. Третьей стала Ксения Гущина из петербургской «Академии фигурного катания» (68,07 балла). Произвольная программа состоится 16 ноября.

Ранее двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева сообщила о помолвке с танцором и хореографом Ильдаром Гайнутдиновым. Она написала, что знаменательное событие произошло еще 7 ноября. Гайнутдинов произнес трогательную речь, встал на одно колено и преподнес кольцо своей избраннице.

До этого у фигуристов Анастасии Мишиной и Александра Галлямова произошел конфликт после неудачного выступления на этапе Гран-при России в Казани. Во время произвольной программы спортсмены одновременно допустили ошибку при выполнении тулупа, а затем не смогли осуществить поддержку.