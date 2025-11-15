Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
15 ноября 2025 в 18:11

Ученица Тутберидзе разгромила соперниц на этапе Гран-при России

Аделия Петросян выиграла короткую программу этапа Гран-при России в Москве

Аделия Петросян Аделия Петросян Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Российская фигуристка Аделия Петросян выиграла короткую программу четвертого этапа Гран-при по фигурному катанию в Москве с отрывом в 10 баллов. Отмечается, что воспитанница Этери Тутберидзе, которая поедет от России на Олимпийские игры — 2026 в Милане, набрала 78,83 балла. Прямую трансляцию соревнований вел Первый канал.

На втором месте расположилась бронзовый призер чемпионата России — 2025 Алина Горбачева, набравшая 68,86 балла. Третьей стала Ксения Гущина из петербургской «Академии фигурного катания» (68,07 балла). Произвольная программа состоится 16 ноября.

Ранее двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева сообщила о помолвке с танцором и хореографом Ильдаром Гайнутдиновым. Она написала, что знаменательное событие произошло еще 7 ноября. Гайнутдинов произнес трогательную речь, встал на одно колено и преподнес кольцо своей избраннице.

До этого у фигуристов Анастасии Мишиной и Александра Галлямова произошел конфликт после неудачного выступления на этапе Гран-при России в Казани. Во время произвольной программы спортсмены одновременно допустили ошибку при выполнении тулупа, а затем не смогли осуществить поддержку.

фигуристы
выступления
Гран-при
Москва
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
На Украине мощности «Нафтогаза» снизились более чем наполовину
Синоптик рассказал необычный факт о первом снеге в Москве
«Золотой унитаз» под Зеленским треснул после череды разоблачений
В Белоруссии назвали количество размещенных в стране литовских фур
Украинским атлетам смягчили протокол соревнований из-за россиян
Как получить тепло на даче: секреты кладки эффективной печи своими руками
Как сварить идеальный узбекский плов: пошаговый гид
Стало известно, какой витамин может защитить от Альцгеймера
Нудные дожди и тепло до +12? Погода в Москве в начале недели: чего ждать
Зеленский намерен «перезагрузить» государственный энергетический сектор
Появились кадры автобуса с челябинцами, разбившегося под мостом
В Москве раскрыли серию из 25 изнасилований 20-летней давности
В Челябинске 12 человек пострадали в ДТП с автобусом
Умер глава Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта России
«Полное безумие»: в ФРГ заговорили о сделке с США по Nord Stream
Глава Euroclear готова защищать в суде российские активы от ЕС
Сын вора в законе вышел из психлечебницы после избиения курьера
Туристы оказались в ловушке из-за желания увидеть китов
Букмекерам в России смягчат условия налогообложения
Раскрыто, сможет ли Сербия избежать вывода российских акционеров из NIS
Дальше
Самое популярное
Для этого салата варю только один ингредиент. «Фейерверк» — вкусный и эффектный салат привлечет в дом деньги и удачу
Общество

Для этого салата варю только один ингредиент. «Фейерверк» — вкусный и эффектный салат привлечет в дом деньги и удачу

Салат «Красное & белое» на Новый год — всего 4 ингредиента: идеально под вино и шампанское — он станет любимчиком
Общество

Салат «Красное & белое» на Новый год — всего 4 ингредиента: идеально под вино и шампанское — он станет любимчиком

Вместо «Мимозы» и шубы готовлю «Соренто». Рецепт простого салата на все случаи жизни — станет звездой новогоднего стола
Общество

Вместо «Мимозы» и шубы готовлю «Соренто». Рецепт простого салата на все случаи жизни — станет звездой новогоднего стола

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.